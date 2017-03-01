Нацполиция заявила о новых суицидальных группах в соцсетях

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Администраторы т.н. "групп смерти" придумывают новые флешмобы, чтобы склонить подростков к самоубийству, сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

В частности, к новым "квестам" злоумышленников относятся исчезновения подростка на сутки по месту жительства или учебы без всякого уведомления о себе.

"С начала года в полицию поступило 744 заявления об исчезновении подростков. 670 из них были оперативно найдены полицейскими… Еще одно опасное "развлечение" — внезапное перебегание дороги перед транспортными средствами. С начала 2017 жертвами подобных "развлечений" уже стали 376 детей в возрасте до 18 лет, пострадавших в 332 дорожно-транспортных происшествиях. В результате ДТП 11 детей погибли, еще 365 — получили травмы", — сообщили в полиции.

Правоохранители установили группу детей, которая наиболее уязвима к деятельности так называемых "групп смерти" в социальных сетях — это категория подростков в возрасте 13-17 лет. Преимущественно это дети из не совсем благополучных семей.

Смотрите также: "Группы смерти" в соцсетях. Комментарии спасенных студенток

Сейчас оперативники киберполиции вместе с работниками полицейских подразделений ювенальной превенции выявляют детей во время прохождения ими "квестов". Несколько подростков удалось спасти буквально в шаге от финального "задание" — самоубийства.

В Нацполиции родителей призвали внимательно следить за детьми и отслеживать возможное участие ребенка в суицидальных интернет-сообществах.

"Так называемые "кураторы" анализируют в соцсетях страницы подростков, которые по тем или иным причинам находятся в депрессивном состоянии. Поэтому через систему так называемых "квестов" (задач с обязательным причинением себе телесных повреждений или причинением боли) злоумышленники с помощью методик нейролингвистического программирования, угроз или шантажа пытаются доказать детей к суициду", — говорится в сообщении.

Читайте также: "Группы смерти" и роль Минобразования. Мнение эксперта

Напомним, за последние месяцы в Украине участились случаи подростковых самоубийств после "игры" в "группах смерти", ставших уже довольно популярными. Такие случаи зафиксированы в Мариуполе, Ужгороде, Херсонской области, Ивано-Франковске. Так, модераторы "групп смерти" часто сами находят подростков, которые уже и так страдают от депрессии и не скрывают своих суицидальных настроений на странице "Вконтакте", а потом начинают жесткое и манипулятивное психологическое воздействие на подростков.