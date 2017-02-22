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    "Группы смерти" в соцсетях. Комментарии спасенных студенток

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    В городе Дубно Ровенской области две студентки колледжа вошли в так называемые "группы смерти" и вплотную подобрались к выполнению последнего задания куратора. Но закончить "миссию" девушкам не позволили полицейские. Комментарии студенток на видео.
    Надзвичайні новини. ICTV/Youtube

    Девушка тщательно скрывает свое лицо и просит изменить голос. На интервью она согласилась лишь для того, чтобы спасти чью-то жизнь. Несколько дней назад 19-летняя Тамара вступила в так называемую "группу смерти". Финальным заданием должно было стать самоубийство. И к этому последнему шагу ее упорно подталкивал так называемый куратор группы.

    Выполнить финальное задание девушке помешали полицейские, которые заблаговременно узнали о ее планах и предупредили самоубийство. 

    Вместе с Тамарой в смертельную игру играла и ее подруга. Сейчас с обоими работают психологи, сообщает ICTV.

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    uspp.ua
    "Группы смерти" и роль Минобразования. Мнение эксперта

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    Аналогичный случай произошел и в Киеве: полиция предотвратила самоубийство двух несовершеннолетних девочек. Начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что к правоохранителям обратилась мать одной из девочек. Позже они выяснили, что подростки ушли из дома, потому что получили последнее задание в "группе смерти": прыгнуть с многоэтажки. На поиски одной из девочек было задействовано более 200 сотрудников полиции: ее нашли через несколько часов на шестнадцатом этаже высотки с признаками переохлаждения. На руках и ногах подростка были вырезаны рисунки, символы и слова. Объяснить свои суицидальные действия девушки сейчас не могут, с ними работают полицейские психологи. По факту доведения несовершеннолетних до самоубийства начато уголовное производство.

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