Полиция задержала администраторов "групп смерти" в соцсетях

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух администраторов "групп смерти" в социальных сетях, сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев.

Напомним, за последние месяцы в Украине участились случаи подростковых самоубийств после "игры" в "группах смерти", ставших уже довольно популярными. Такие случаи зафиксированы в Мариуполе, Ужгороде, Херсонской области, Ивано-Франковске. Так, модераторы "групп смерти" часто сами находят подростков, которые уже и так страдают от депрессии и не скрывают своих суицидальных настроений на странице "Вконтакте", а потом начинают жесткое и манипулятивное психологическое воздействие на подростков.

"Они дают показания, что экспериментировали с сознанием людей", — цитирует Князева "Громадське".

Сообщается, что у Князева был запланирован эфир, однако он был перенесен, так как глава Нацполиции поехал на задержание.

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Как отметил Князев, на данный момент проводятся "мероприятия по задержанию и допросу администраторов групп "Синих китов" и "Розовых Фей".

Также был проведен ряд обысков, ведутся консультации с Генеральной прокуратурой.