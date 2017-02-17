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    Два подростка ранены при обстреле Авдеевки - Жебривский

    Тема:

    Минск, Донбасс и новый отвод вооружений (42)

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    Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что при обстреле Авдеевки снаряд попал в девятиэтажный дом, осколками ранены двое подростков, они в больнице.
    Обстрел Авдеевки
    Вячеслав Аброськин, facebook

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Два подростка получили ранения в результате обстрела Авдеевки в пятницу вечером, заявил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

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    Ранее полиция Донецкой области сообщила, что в четверг вечером Авдеевка вновь подверглась обстрелу, один человек погиб, еще двое были ранены.

    "Продолжается обстрел Авдеевки. Снаряд попал в девятиэтажку. Повреждены две квартиры. Осколками ранены двое подростков, их повезли в больницу", — написал Жебривский на своей странице в Facebook.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года стороны конфликта в Донбассе достигли соглашения об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля. 

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