В луцком торговом центре группа подростков жестоко избила школьницу

КИЕВ, 16 янв — РИА новости Украина. В Луцке группа подростков совершила нападение на 14-летнюю школьницу, когда та гуляла по одному из торговых центров города, сообщают "Волынские Новости" со ссылкой на мать пострадавшей.

По словам матери, девушку отвели в туалет, где жестоко избили. В результате она получила трещину, сотрясение мозга, сильную гематому глаза.

Мать пострадавшей Дарьи сообщила, что ее дочь гуляла по торговому центру, когда к ней подошла группа подростков — они начали дергать и таскать девушку за волосы, после чего отвели ее в туалет. Там нападавшие сказали одной из своих подруг ударить Дарью, после чего, как отмечается, она начала бить школьницу в грудь, лицо, в область почек.

"Была и руками, и ногами. У Дарьи — сильно травмированный глаз, сотрясение мозга, трещина. Охранник видел этот инцидент, но сказал "идите на улицу драться", — сказала мать пострадавшей, добавив, что врачи не могут установить, что с глазом, поскольку из-за гематомы девушка не может его открыть.

Пострадавшую госпитализировали. По факту избиения правоохранители открыли уголовное производство.

Ранее сообщалось, что в Киеве двое тринадцатилетних подростков напали на послушницу в одном из храмов в Дарницкой районе, забрав все пожертвования.