В Стамбуле избили туркмена, приняв его за террориста из ночного клуба

OZAN KOSE / AFP

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Гражданина Туркмении избили в одном из районов Стамбула, приняв его за террориста, расстрелявшего в новогоднюю ночь 39 человек в ночном клубе, сообщает агентство Dogan.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются. По данным агентства Рейтер, ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". В настоящий момент полиция продолжает устанавливать личность террориста, который, как сообщили турецкие СМИ со ссылкой на источники в полиции, является гражданином Узбекистана или Киргизии.

По данным агентства, жители района Пендик задержали некоего гражданина Туркмении К. М., приняв его за террориста, напавшего на клуб Reina в новогоднюю ночь. Турист попытался бежать, однако его поймали и избили граждане.

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Изрядно потрепанного туриста доставили в отделение полиции, где выяснилось, что он не является тем самым террористам. В местном управлении по делам иностранцев выяснилось, что виза неудачливого гражданина просрочена, и было принято решение о скорой его депортации.

Ранее турецкое государственное информагентство Anadolu опубликовало фотографии исполнителя теракта в ночном клубе Reina в районе Ортакей в центре Стамбула.