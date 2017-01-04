В Стамбуле произошло вооруженное нападение на ресторан, есть пострадавшие

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Стрельба произошла в одном из ресторанов в Стамбуле, пострадали профессор университета и владелец заведения.

Как сообщает CNN Turk, инцидент произошел в районе Фатих.

Уточняется, что нападавший был один.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются. По данным агентства Рейтер, ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ.

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