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В Стамбуле произошло вооруженное нападение на ресторан, есть пострадавшие

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Расстрел в ночном клубе Стамбула (38)

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В районе Фатих в одном из ресторанов произошла стрельба, в результате которой пострадали профессор университета и владелец заведения. Обстоятельства инцидента выясняются.
Полиция в Стамбуле. Архивное фото
REUTERS Osman Orsal

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Стрельба произошла в одном из ресторанов в Стамбуле, пострадали профессор университета и владелец заведения.

Акция памяти у ночного клуба Reina в Стамбуле (Турция)
YASIN AKGUL / AFP
Кровавый теракт в Стамбуле: акции памяти у ночного клуба

Как сообщает CNN Turk, инцидент произошел в районе Фатих.

Уточняется, что нападавший был один.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются. По данным агентства Рейтер, ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ.

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