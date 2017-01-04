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Установлена личность террориста, атаковавшего клуб в Стамбуле - СМИ

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Расстрел в ночном клубе Стамбула (35)

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Информацию об установлении личности "стамбульского террориста", от действий которого погибли 39 человек, раскрыл глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу.
Расстрел в ночном клубе Стамбула на Новый год
@Hurriyet

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что установлена личность исполнителя теракта в ночном клубе в Стамбуле, передает агентство Рейтер.

Камера наблюдения запечатлела проникновение террориста в клуб Стамбула
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В сеть попали кадры проникновения террориста в клуб Стамбула

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Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Ранее турецкие СМИ сообщали со ссылкой на источники в полиции, что террорист является гражданином Узбекистана или Киргизии.

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