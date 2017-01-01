Число жертв теракта в ночном клубе Стамбула возросло до 39

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Число жертв нападения на ночной клуб в Стамбуле выросло до 39, 69 человек получили ранения, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на главу турецкого МВД Сулеймана Сойлу.

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Ранее сообщалось о 35 погибших и 40 раненых.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. По данным СМИ, люди в костюмах Санта-Клаусов открыли стрельбу из автоматов Калашникова.

Губернатор Стамбула Васип Шахин заявил, что атаку совершил террорист-одиночка.