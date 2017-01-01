Киев, 1 янв — РИА Новости Украина. Террорист, напавший на ночной клуб в Стамбуле, ликвидирован силовиками, пишет газета Guardian со ссылкой на представителей турецкого правительства.

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Сотрудник издания на месте инцидента сообщает, что полицейские постепенно покидают район рядом с клубом.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. По данным разных СМИ, люди в костюмах Санта-Клаусов открыли стрельбу из автоматов Калашникова. Губернатор Стамбула Васип Шахин уточнил, что атаку совершил террорист-одиночка. По его информации, в результате нападения погибли 35 человек и около 40 получили ранения.

Клуб Reina находится в районе Бешикташ, который расположен рядом с мостом через пролив Босфор, разделяющим азиатскую и европейскую части Стамбула.