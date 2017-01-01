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Полиция оцепила клуб в Стамбуле после нападения

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Расстрел в ночном клубе Стамбула (7)

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Ночной клуб Reina расположен на европейской стороне Стамбула, на берегу пролива Босфор - в него посетители прыгали, в панике спасаясь от нападавшего.
Полиция оцепила клуб в Стамбуле после нападения
@Hurriyet

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. После атаки террориста в костюме Санта-Клауса на ночной клуб в Стамбуле полиция оцепила здание, ведется патрулирование со стороны моря, пишет газета Hurriyet.

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Ночной клуб Reina расположен на европейской стороне Стамбула, на берегу пролива Босфор — в него посетители прыгали, в панике спасаясь от нападавшего.

Ранее губернатор Стамбула Васип Шахин назвал нападение вооруженного мужчины на клуб терактом. В результате атаки погибли не менее 35 человек, порядка 40 получили ранения. Ранее сообщалось, что преступник все еще в здании клуба.

На данный момент у газеты Hurriyet нет сведений о том, находятся ли все еще внутри клуба террористы.

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