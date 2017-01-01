В мире
RSS

Посетители ночного клуба в Стамбуле сообщили, как спасались от террориста

Тема:

Расстрел в ночном клубе Стамбула (10)

238
По словам очевидцев происшествия, стрельба в ночном клубе Стамбула велась беспорядочно из автоматического оружия, поэтому многие пострадавшие не видели террориста.
Стрельба в Стамбуле
@ntv

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Посетители ночного клуба в Стамбуле рассказали, как они спасались от террориста, устроившего стрельбу на новогодней вечеринке.

Расстрел в ночном клубе Стамбула на Новый год
@Hurriyet
Расстрел в ночном клубе Стамбула на Новый год

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. По данным разных СМИ, люди в костюмах Санта-Клаусов открыли стрельбу из автоматов Калашникова. Губернатор Стамбула Васип Шахин заявил, что атаку совершил террорист-одиночка. По его информации, в результате нападения погибли 35 человек и около 40 получили ранения.

"Прежде чем я успела понять, что случилось, мой муж упал на меня. Мне пришлось поднять несколько тел, чтобы выбраться наружу", — сообщила агентству Ассошиэйтед Пресс Синем Уяник. Она добавила, что ее супруг был ранен при нападении.

"Я не видел, кто стрелял, но слышал выстрелы. Моя подружка была на высоких каблуках. Я поднял ее и вынес на своей спине", — написал в Twitter футболист Сефа Бойдас.

Газета Guardian со ссылкой на представителей турецкого правительства сообщила о ликвидации нападавшего, но официального подтверждения этой информации не поступало.

Клуб Reina находится в районе Бешикташ, который расположен рядом с мостом через пролив Босфор, разделяющим азиатскую и европейскую части Стамбула.

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
Елка на Софийской площади
Привет, год 2017!
Расстрел в ночном клубе Стамбула
Дипломатическая война. Новые санкции против РФ
Донбасс: блокада и пиар