В СМИ появилось имя предполагаемого исполнителя теракта в Стамбуле

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. В совершении теракта в ночном клубе Стамбула подозревается 28-летний гражданин Киргизии Лакхе Машрапов (Lakhe Mashrapov), сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство EFE.

Турецкие СМИ со ссылкой на полицию также сообщают, что подозреваемый в ноябре прибыл в турецкий город Конья с женой и двумя детьми из Сирии, где проходил подготовку к террористической деятельности.

В пресс-службе Госкомитета национальной безопасности Киргизии сообщили РИА Новости, что спецслужбы страны проверяют информацию о причастности гражданина республики к теракту в Стамбуле.

Нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются.

По данным агентства Рейтер, ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

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