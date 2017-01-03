Теракт в Стамбуле: проверяются данные о причастности гражданина Киргизии

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Данные о причастности к теракту в Стамбуле гражданина Киргизии проверяются спецслужбами республики, сообщили в пресс-службе Госкомитета национальной безопасности страны.

"ГКНБ проверяет информацию о возможной причастности гражданина республики к теракту в Стамбуле. Направлен запрос властям Турции", — сказал агентству РИА Новости пресс-секретарь Рахат Сулайманов.

Нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются.

По данным агентства Рейтер, ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

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