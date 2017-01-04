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В Измире задержаны подозреваемые в причастности к теракту в Стамбуле

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Расстрел в ночном клубе Стамбула (36)

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В полиции сообщили, что спецоперация прошла в среду в провинции Измир на западе Турции, среди арестованных члены трех семей, выходцев из Средней Азии и Сирии.
Теракт в Стамбуле
YASIN AKGUL / AFP

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Турецкая полиция задержала 27 подозреваемых в связях с террористической группировкой "Исламское государство" и в причастности к нападению на ночной клуб в Стамбуле, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Hurriet.

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Операция прошла в среду утром в провинции Измир на западе Турции. По данным агентства Франс Пресс, среди арестованных члены трех семей, выходцев из Средней Азии и Сирии. Сообщается, что некоторые задержанные жили в одном доме в городе Конья в центральной части страны с предполагаемым исполнителем теракта.

Агентство со ссылкой на местные СМИ также сообщает, что террорист, скрываясь с места преступления, взял такси до уйгурского ресторана в районе Зейтинбурну, в который он зашел, чтобы занять денег и расплатиться за проезд. Хозяин ресторана заявил, что полиция задержала семерых работников заведения – уйгуров из китайского района Синьцзян.

Ранее сообщалось, что исполнитель теракта может быть уйгуром. По данным газеты Haberturk, он въехал в Турцию со своей семьей по поддельным документам. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что власти установили личность преступника.

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Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются. По данным агентства Рейтер, ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ.

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