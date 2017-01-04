Кровавый теракт в Стамбуле: акции памяти у ночного клуба

У стамбульского клуба Reina проходят акции памяти о погибших в результате кровавого нападения.

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Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются. По данным агентства Рейтер, ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ.