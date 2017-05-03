Фотоитоги 3 мая: первый десант Евровидения, прощание с Олийныком, взрыв в Кабуле

Власти Киева установили подземные мусорные баки, сообщает пресс-служба Виталия Кличко на странице в Facebook.

Первые из таких баков появились на Пейзажной аллее. В центре города установят 50 таких контейнеров, а к концу года их количество планируют увеличить до 100.