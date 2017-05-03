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    Фотоитоги 3 мая: первый десант Евровидения, прощание с Олийныком, взрыв в Кабуле

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    Готовность номер один: Киев ждет Евровидение (670)

    (обновлено: )56
    Представитель Греции на Евровидении Demy
    Представитель Дании на Евровидении Anja Nissen
    Арт-самолет с дизайном Евровидение-2017 представили в аэропорту Киев
    Прощание с поэтом Борисом Олийныком
    Взрыв недалеко от посольства США в Кабуле
    Новые гибридные автомобили Нацполиции
    В Киеве появились подземные мусорные баки
    Фестиваль огня Fire life fest в Ужгороде
    Пропавших в Донецкой области девушку и многодетного отца наши на дне озера в соседней области
    Акции протеста в Нью-Йорке
    Представитель Греции на Евровидении Demy
    Делегации из 36 стран-участниц международного песенного конкурса Евровидение-2017 уже прибыли в Киев.
    @demy_official
    Представитель Дании на Евровидении Anja Nissen
    Делегации из 36 стран-участниц международного песенного конкурса Евровидение-2017 уже прибыли в Киев.
    @anjanissen
    Арт-самолет с дизайном Евровидение-2017 представили в аэропорту Киев
    Арт-самолет с дизайном "Евровидение-2017" представили в аэропорту "Киев".
    УНИАН
    Прощание с поэтом Борисом Олийныком
    Церемония прощания с поэтом Борисом Олийныком.
    РИА Новости Украина
    Взрыв недалеко от посольства США в Кабуле
    Взрыв недалеко от посольства США в Кабуле .
    REUTERS Mohammad Ismail
    Новые гибридные автомобили Нацполиции
    Первая партия полицейских гибридных автомобилей Mitsubishi прибыла в Украину, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба Нацполиции.
    npu.gov.ua
    В Киеве появились подземные мусорные баки
    Власти Киева установили подземные мусорные баки, сообщает пресс-служба Виталия Кличко на странице в Facebook.
    Первые из таких баков появились на Пейзажной аллее. В центре города установят 50 таких контейнеров, а к концу года их количество планируют увеличить до 100.
    facebook.com/Vitaliy.Klychko/
    Фестиваль огня Fire life fest в Ужгороде
    Фестиваль огня "Fire life fest" в Ужгороде.
    УНИАН
    Пропавших в Донецкой области девушку и многодетного отца наши на дне озера в соседней области
    22-летняя жительница села Труженка Никольского района и ее 29-летний друг исчезли неделю назад. В ходе поисковой операции полицейские установили, что автомобиль, в котором они ехали, сорвался с дороги в воду в районе села Вишневатое Запорожской области.
    police.dn.ua
    Акции протеста в Нью-Йорке
    Участники акции протеста в Нью-Йорке после 100 дней с начала президентского срока Дональда Трампа.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Делегации из 36 стран-участниц международного песенного конкурса Евровидение-2017 уже прибыли в Киев.

    Делегации из 36 стран-участниц международного песенного конкурса Евровидение-2017 уже прибыли в Киев. Об этом сообщил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко.

    Официальное открытие песенного конкурса Евровидение состоится 7 мая в Киеве. Финал запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. В конкурсе примет участие 42 страны.

    Читайте также: В Киеве в дни Евровидения не может быть "просто радуги" — Волошин

    В среду в Киеве прошла церемония прощания с поэтом Борисом Олийныком, который ушел из жизни 30 апреля после тяжелой и продолжительной болезни.

    Читайте также: Борис Олийнык: писать, как живешь, а жить, как пишешь

    Мощный взрыв прогремел утром в среду в столице Афганистана недалеко от посольства США и поселения миссии НАТО "Решительная поддержка". По словам очевидцев и чиновников, целью взрыва стал транспорт коалиции НАТО. По некоторым данным, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник во время прохода конвоя зарубежных сил. В результате взрыва погибли по меньшей мере восемь человек.

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