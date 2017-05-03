Фотоитоги 3 мая: первый десант Евровидения, прощание с Олийныком, взрыв в Кабуле

Делегации из 36 стран-участниц международного песенного конкурса Евровидение-2017 уже прибыли в Киев. Об этом сообщил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко.
Официальное открытие песенного конкурса Евровидение состоится 7 мая в Киеве. Финал запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. В конкурсе примет участие 42 страны.
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В среду в Киеве прошла церемония прощания с поэтом Борисом Олийныком, который ушел из жизни 30 апреля после тяжелой и продолжительной болезни.
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Мощный взрыв прогремел утром в среду в столице Афганистана недалеко от посольства США и поселения миссии НАТО "Решительная поддержка". По словам очевидцев и чиновников, целью взрыва стал транспорт коалиции НАТО. По некоторым данным, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник во время прохода конвоя зарубежных сил. В результате взрыва погибли по меньшей мере восемь человек.