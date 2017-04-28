наверх
28.04.201716:07
Курсы валют НБУ
  • EUR28.89- 0.07
  • USD26.55- 0.04
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Не смог пережить смерть родителей. Под Харьковом повесился подросток

    (обновлено: )14801
    Как сообщается, у ребенка была психологическая травма. Его мать умерла зимой, у нее было онкологическое заболевание, отец повесился весной. Подросток не состоял в так называемых "группах смерти".
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Дедушка нашел 16-летнего внука повешенным, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области. Трагедия произошла в селе Охочее в Нововодолажском районе накануне вечером.

    В Киеве женщина выбросила с 7-го этажа ребенка и прыгнула сама
    kyiv.npu.gov.ua
    А вы не в шоке? Мать и сын – самоубийство в Киеве

    На месте работала следственно-оперативная группа. В ГУ НП в Харьковской области заявили, что подросток не состоял в так называемых "группах смерти".

    "У ребенка была психологическая травма. Его мама умерла зимой, у нее было онкологическое заболевание, отец повесился весной", — рассказал инспектор отдела ювенальной превенции Константин Шеремет.

    Подросток проходил курс лечения.

    Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Открыто уголовное производство по статье 115 УК Украины, с пометкой "самоубийство".

    В феврале в Киеве две девушки 15 лет чуть не покончили жизнь самоубийством из-за квеста в "группе смерти".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В Польше напали на украинскую процессию
    Украина - Польша: патриотизм и раздор
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Готовность номер один: Киев ждет Евровидение
    Жестокое убийство на столичной Оболони
    Криминальная Украина: беспредел и насилие
    Независимый кандидат экс-министр экономики Эммануэль Макрон
    Выборы президента Франции: Макрон или Ле Пен?