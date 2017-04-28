Не смог пережить смерть родителей. Под Харьковом повесился подросток

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Дедушка нашел 16-летнего внука повешенным, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области. Трагедия произошла в селе Охочее в Нововодолажском районе накануне вечером.

На месте работала следственно-оперативная группа. В ГУ НП в Харьковской области заявили, что подросток не состоял в так называемых "группах смерти".

"У ребенка была психологическая травма. Его мама умерла зимой, у нее было онкологическое заболевание, отец повесился весной", — рассказал инспектор отдела ювенальной превенции Константин Шеремет.

Подросток проходил курс лечения.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Открыто уголовное производство по статье 115 УК Украины, с пометкой "самоубийство".

В феврале в Киеве две девушки 15 лет чуть не покончили жизнь самоубийством из-за квеста в "группе смерти".