Порошенко уволил главу Госфонда содействия местному самоуправлению

Jure MAKOVEC / AFP

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Максима Рубина уволили с поста главы Государственного фонда содействия местному самоуправлению в Украине указом президента Украины Петра Порошенко.

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"Освободить Рубина Максима Юрьевича от должности председателя Государственного фонда содействия местному самоуправлению в Украине", — говорится в указе президента, опубликованном на сайте украинского главы.

Рубин был назначен на должность главы Госфонда в ноябре 2014 года.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко уволил Анатолия Поляха с должности уполномоченного по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности.