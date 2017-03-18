В Украине не готовится массовое самоубийство детей 19 марта - полиция

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Полиция Винницкой области обращается к гражданам с просьбой не распространять недостоверную информацию о запланированных на 19 марта акциях массового самоубийства детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Винницкой области.

"Уважаемые родители, акцентируем внимание — фейковые сообщения появляются в социальных сетях и распространяются через мессенджеры", — говорится в сообщении.

В полиции отметили, что они не обращалась с так называемыми предупреждениями к родителям и никоим образом не имеют отношения к этим провокационным рекомендациям.

"Обращаемся к населению с просьбой не распространять фейковые новости и не поддаваться паническим настроениям", — призывает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что сотрудники департамента киберполиции Украины обнаружили 434 "группы смерти" в социальных сетях, 102 группы заблокированы.