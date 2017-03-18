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    Общество

    В Украине не готовится массовое самоубийство детей 19 марта - полиция

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    Согласно информации, полиция не обращалась к родителям с так называемыми предупреждениями о запланированных на 19 марта акциях массового самоубийства детей.
    Нацполиция Украины. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Полиция Винницкой области обращается к гражданам с просьбой не распространять недостоверную информацию о запланированных на 19 марта акциях массового самоубийства детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Винницкой области.

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    "Уважаемые родители, акцентируем внимание — фейковые сообщения появляются в социальных сетях и распространяются через мессенджеры", — говорится в сообщении.

    В полиции отметили, что они не обращалась с так называемыми предупреждениями к родителям и никоим образом не имеют отношения к этим провокационным рекомендациям.

    "Обращаемся к населению с просьбой не распространять фейковые новости и не поддаваться паническим настроениям", — призывает пресс-служба.

    Ранее сообщалось, что сотрудники департамента киберполиции Украины обнаружили 434 "группы смерти" в социальных сетях, 102 группы заблокированы.

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