В Винницкой области ребенка ударило током на крыше поезда

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. В Винницкой области 11-летний мальчик получил ожоги от удара током на крыше вагона грузового поезда, сообщает пресс-служба полиции области.

"В приемное отделение Жмеринской больницы был госпитализирован 11-летний местный житель с термическими ожогами 1-3 степени, полученными в результате поражением электрическим током. На месте происшествия полицейские предварительно установили, что вместе со сверстником пострадавший играл в железнодорожном парке станции Жмеринка. Когда он поднялся на крышу грузового электропоезда, мальчик получил мощный удар током и упал на железнодорожные пути. Медиков пострадавшему вызвал охранник предприятия, увидев на территории детей. Состояние госпитализированного мальчика крайне тяжелое", — сообщает полиция подробности инцидента

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст.291 (нарушение действующих на транспорте правил). Такое правонарушение карается штрафом до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до пяти лет.

Ранее сообщалось, что в Киеве в результате удара током на крыше товарного поезда погиб молодой человек, его друг был травмирован.