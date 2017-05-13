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    Пассажирский поезд "Афины-Салоники" сошел с рельсов - СМИ

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    По информации СМИ, ЧП произошло в 21.40. С рельсов сошли электровоз и пять вагонов. Электровоз врезался в жилой дом. На месте работают бригады скорой помощи и девять бригад пожарных, которые помогают заблокированным пассажирам выйти из вагонов.
    Пассажирский поезд Афины-Салоники сошел с рельсов
    @skaigr

    КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Пассажирский поезд Intercity "Афины-Салоники" сошел с рельсов вблизи Салоников Греции, есть раненые, сообщает телеканал Skai.

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    Отмечается, что в поезде находились около 100 пассажиров.

    ЧП произошло в 21.40 (время совпадает с киевским). По данным телеканал, с рельсов сошли электровоз и пять вагонов. Электровоз врезался в жилой дом, сообщает телеканал.

    На месте работают бригады скорой помощи и девять бригад пожарных, которые помогают заблокированным пассажирам выйти из вагонов. По информации телеканала, есть раненые, но их количество пока не уточняется.

    Ранее сообщалось, что во Львовской области на железнодорожной станции "Золочив" сошли с рельсов шесть товарных вагонов.

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