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    Происшествия

    Во Львовской области с рельсов сошел товарный поезд

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    В пятницу вечером по неустановленным пока причинам с рельсов сошли два вагона с древесиной и четыре пустых вагона, принадлежащих ГП "Золочевское лесное хозяйство".
    Железная дорога
    Facebook пресс-центра "Укрзализныци"

    КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Во Львовской области на железнодорожной станции "Золочив" сошли с рельсов шесть товарных вагонов, сообщает пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.

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    Согласно сообщению, авария произошла вечером в пятницу.

    В частности, по неустановленным пока причинам с рельсов сошли два вагона с древесиной и четыре пустых вагона, принадлежащих ГП "Золочевское лесное хозяйство".

    Пострадавших в результате происшествия нет. В связи с инцидентом движение поездов на станции не останавливалось.

    Напомним, в конце апреля в Харькове на улице Шевченко произошло ДТП при участии трамвая — он сошел с рельсов и врезался в столб.

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