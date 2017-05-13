Во Львовской области с рельсов сошел товарный поезд

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Во Львовской области на железнодорожной станции "Золочив" сошли с рельсов шесть товарных вагонов, сообщает пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.

Согласно сообщению, авария произошла вечером в пятницу.

В частности, по неустановленным пока причинам с рельсов сошли два вагона с древесиной и четыре пустых вагона, принадлежащих ГП "Золочевское лесное хозяйство".

Пострадавших в результате происшествия нет. В связи с инцидентом движение поездов на станции не останавливалось.

Напомним, в конце апреля в Харькове на улице Шевченко произошло ДТП при участии трамвая — он сошел с рельсов и врезался в столб.