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    Беззащитные дети. Похищение ребенка в Киеве – урок для взрослых

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    Криминал поглотил Украину. Похищение ребенка (177)

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    Похитительницу младенца в Киеве на время следствия взяли под домашний арест. Ребенка вернули в семью. Стали известны истинные мотивы ее поступка – чужого ребенка она рассчитывала продать. Сегодня каждый ребенок, оставленный без присмотра, находится в группе риска.
    Похищенный ребенок в Киеве
    Антон Геращенко/Facebook

    Дарья Егорова, РИА Новости Украина

    Пока невозможно понять, что двигало 20-летней жительницей Вышгорода Дианой Шаль, когда она похищала ребенка из коляски, оставленной на несколько минут внутри детского садика без присмотра. Сама девушка постоянно выдумывает разные жалостливые истории.

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    Радует то, что с малышкой ничего плохого не произошло, ее вернули здоровой и невредимой. По сути, взрослая девочка украла младенца поиграть в дочки-матери, но все обошлось. Однако сегодня родителям нужно не спускать глаз со своих чад –  дети в серьезной опасности. 

    Младенец на продажу

    Понять, зачем Диана украла ребенка, непросто. В свое оправдание девушка говорила, что, дескать, шла возле рынка, услышала, как мужчина говорил, что ему этот ребенок не нужен, что он бы его в приют отдал. 

    "Я подумала — забрать, потом пойти в полицию, отдать, сказать, что человек отказался", — рассказывала Диана. 

    Она уверяла, что якобы сама недавно стала матерью. Своего младенца отдала неизвестно кому, вернули ей ребенка уже мертвого, и она его выбросила на мусорник. Потом говорила, что украденный младенец ей понадобился, чтобы вернуть парня, с которым встречалась до этого.

    Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба
    УНИАН
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    В общем, девочка завралась окончательно. 

    Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба сообщил новые подробности, которые он узнал от друзей и близких Дианы и которые могут объяснить ее поступок.  

    По словам Кулебы, последние полтора года Даяна регулярно просила у знакомых крупные суммы денег (от 30 000 до 50 000 гривен) якобы себе на лечение от 4-й стадии рака. Девушка создавала закрытые сообщества в соцсети для сбора средств себе "на лечение". В июле сообщила друзьям, что родила дочку с гидроцифалией и ей нужны деньги. Но в этой истории она постоянно путалась: рассказывала разную информацию о диагнозе, работе, семейном положении.

    Кадры задержания похитителей двухмесячного ребенка в Киеве. Видео
    Канал 112 Украина на Youtube
    Кадры задержания похитительницы двухмесячного ребенка в Киеве

    "Когда Диана начала встречаться с Русланом (сожителем, возможным соучастником преступления), то почти прекратила общаться с друзьями, потому что парень ей запрещал. Во время последнего разговора с подругой (сентябрь 2017) сообщила, что взяла аванс 15 000 гривен на лечение дочери и постоянно находится с ней в реанимации. Но друзья ставят под сомнение существование этого ребенка. Их версия – похищение ребенка связано с потребностью в деньгах", — отметил уполномоченный президента в Facebook.

    Из официальных источников стало известно, что Диана – из неблагополучной семьи. Когда ей было 3 года, ее маму лишили материнских прав. Когда было 5, мама умерла, а опеку оформила бабушка. Девушка училась плохо, была непослушной. Бабушка не выдержала "сложного ребенка" и отправила девочку в социально-реабилитационный центр. Потом Диана попала в интернат. Но пробыла там недолго – пошла учиться в ПТУ.

    Видео допроса задержанной, которая похитила младенца
    Канал Kyiv Operativ на Youtube
    Дело о похищении ребенка в Киеве: новые показания задержанной

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    В мотивах, толкнувших девушку на похищение маленького человека, будет разбираться следствие. Также правоохранители намерены разобраться в том, что из рассказов Дианы правда, а что – вымысел. В частности, действительно ли она рожала, умер ли ее ребенок, от чего и где тело. Также будет проведена судебно-психиатрическая экспертиза

    Берегите детей

    В то же время уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба отметил, что ребенка ни при каких обстоятельствах нельзя оставлять без присмотра взрослых, поэтому поведение отца девочки было неправильным. Охрана садов и школ следит за помещением, а не за детьми. Присмотр за ними – это обязанность родителей или нянь, которым передают малышей. 

    "По сути, сегодня, отводя ребенка в детский садик или в школы, каждый из родителей полагает, что там за ним присмотрят и с чадом ничего трагического не случиться. Но на это не стоит полагаться. Доглядеть за 20-40 детьми, которые на прогулке разбегаются в разные стороны, непросто.

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    По сей день непоседы сбегают из детских садиков, соскучившись за родителями. А ведь было и такое, что детей отдавали случайным людям. Под школами детей чаще всего подкарауливают извращенцы. Да что там, садики-школы, наши дворы, где дети гуляют без взрослых, сегодня тоже опасны. Родителям нужно самим не спускать глаз с ребенка и ни на минуту не оставлять его одного", –  объясняет экс-сотрудник милиции Татьяна Сенченко.  

    В начале октября в городке Новомиргород Кировоградской области во дворе частного дома неизвестный изнасиловал трехлетнюю девочку – дочь хозяйки дома. 28-летняя мать девочки отлучилась на 20 минут, пока та играла во дворе. Вернувшись во двор, женщина увидела, что ее дочь вышла из кустов возле дома со следами крови. Рассказать, что с ней случилось, девочка не смогла, потому как еще не разговаривает. В изнасиловании трехлетнего ребенка правоохранители подозревают 37-летнего жителя соседнего села. Он страдает психическими расстройствами. 

    Родителям и родственникам остается одно: самим оберегать малышей, потому что в этом вопросе полагаться не на кого.

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