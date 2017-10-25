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    В Запорожье задержали 12 подозреваемых в похищении человека

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    Накануне поздно вечером сотрудники уголовного розыска Запорожья получили сообщение о том, что трое неизвестных в масках похитили человека - затолкали в багажник автомобиля и увезли в неизвестном направлении. В области был объявлен план "Перехват".
    Наручники. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. В Запорожье сотрудники уголовного розыска Нацполиции задержали 12 членов группировки, которая подозревается в похищении человека, а также в совершении ряда других преступлений. Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции в Запорожской области Олег Золотоноша.

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    Задержали подозреваемых в ночь на 25 октября в Запорожье.

    В частности, накануне поздно вечером сотрудники уголовного розыска Запорожья получили сообщение о том, что трое неизвестных в масках похитили человека — затолкали в багажник автомобиля и увезли в неизвестном направлении. В области был объявлен план "Перехват".

    Тем временем сотрудники уголовного розыска установили личности возможных похитителей и задержали их. Спецоперацию проводили шесть оперативников, которым удалось задержать 12 членов преступной группы.

    "Не дожидаясь подмоги коллег, вшестером обезвредили группу из 12 человек и освободили похищенного", — приводит слова Золотоноши УНИАН.

    В пятницу вечером, 20 октября, в одном из детских садиков в Оболонском районе Киева похитили двухмесячную девочку. На следующий день министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что по данному делу полиция задержала 20-летнюю девушку и ее сожителя. Состояние ребенка оценивается как удовлетворительное. 

    Согласно показаниям девушки, месяц назад она потеряла своего ребенка и таким образом пыталась скрыть этот факт. Подозреваемую взяли под круглосуточный домашний арест, ведется следствие.

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