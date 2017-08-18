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    Происшествия

    В Николаеве электрик погиб от удара током при попытке поставить счетчик

    (обновлено: )92
    По предварительным данным, рабочий проводил в подъезде работы по установке общедомового электрического счетчика, он погиб от удара электрическим током.
    В Николаеве электрика убило током при попытке поставить счетчик
    novosti-n.org

    КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. В пятницу у подъезда одного из домов Николаева был было обнаружено тело неизвестного мужчины без признаков жизни. 

    Труп в спецовке лежал лицом вверх, ноги находились в электрощитовой.

    "Тело обнаружили дети, выходившие из подъезда и сразу позвали взрослых, которые вызвали скорую. Врач прибывший на место реанимационной бригады констатировал смерть. Вскоре было обнаружено, что погибший является электриком ЖЭКа. Он проводил в подъезде работы по установке общедомового электрического счетчика. Предполагается, что рабочий погиб от удара электрическим током. Вместе с тем, некоторые признаки указывают на возможность смерти от тромбоэмболии легочной артерии", — сообщают подробности инцидента Новости Николаева

    novosti-n.org
    В Николаеве электрика убило током при попытке поставить счетчик

    На место происшествия прибыли аварийная бригада "Николаевоблэнерго", представители ЖЭКа, правоохранители.

    Напомним, в Харькове умер 13-летний подросток, которого во время фотографирования на распределительной станции электроэнергии ударило током.

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