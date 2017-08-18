В Николаеве электрик погиб от удара током при попытке поставить счетчик

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. В пятницу у подъезда одного из домов Николаева был было обнаружено тело неизвестного мужчины без признаков жизни.

Труп в спецовке лежал лицом вверх, ноги находились в электрощитовой.

"Тело обнаружили дети, выходившие из подъезда и сразу позвали взрослых, которые вызвали скорую. Врач прибывший на место реанимационной бригады констатировал смерть. Вскоре было обнаружено, что погибший является электриком ЖЭКа. Он проводил в подъезде работы по установке общедомового электрического счетчика. Предполагается, что рабочий погиб от удара электрическим током. Вместе с тем, некоторые признаки указывают на возможность смерти от тромбоэмболии легочной артерии", — сообщают подробности инцидента Новости Николаева.

novosti-n.org В Николаеве электрика убило током при попытке поставить счетчик

На место происшествия прибыли аварийная бригада "Николаевоблэнерго", представители ЖЭКа, правоохранители.

Напомним, в Харькове умер 13-летний подросток, которого во время фотографирования на распределительной станции электроэнергии ударило током.