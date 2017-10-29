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    Толпа в балаклавах напала на воинскую часть в Одессе

    (обновлено: )86551
    По данным командования воздушных сил ВСУ, около 40 человек в балаклавах совершили попытку рейдерского захвата части территории военного объекта, который является собственностью Минобороны.
    Мужчина в балаклава
    Украинское фото

    КИЕВ, 29 окт — РИА Новости Украина. Около 40 неизвестных в балаклавах попытались совершить рейдерский захват части территории военного объекта в Одессе, они вывезли военное имущество, сообщает командование воздушных сил ВС Украины.

    Екатерина Одарченко
    Екатерина Одарченко, facebook
    "Рейдерство". Эксперт о действиях националистов на вертолетной площадке

    По данным военных, ЧП произошло утром в воскресенье около 8.45.

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    "Неизвестные лица, около 40 человек в балаклавах, совершили попытку рейдерского захвата части территории военного объекта, который является собственностью Министерства обороны Украины. Неизвестные лица, которые позиционируют себя как представители торгово-развлекательного центра Citi Center, демонтировали ограждение военной части А3571 и осуществили вывоз военного имущества в неизвестном направлении", — информирует командование в соцсети Facebook.

    Как отмечается в сообщении, на месте работает военная служба правопорядка и военная прокуратура Южного региона Украины, представители воздушного командования "Юг" воздушных сил вооруженных сил Украины.

    Командование воздушных сил ВС Украины/Facebook, 29 октября 2017

    В июле в Одессе произошла попытка силового захвата здания паркинга жилого комплекса "Аркадийский дворец" на Гагаринском плато.

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