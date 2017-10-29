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    Фотоленты

    Хэллоуин возле Рады. Новое вече с тыквами и усиленной охраной

    Тема:

    Новое вече под Радой и ультиматум Порошенко (301)

    (обновлено: )3201
    Вече под Радой, 29 октября 2017
    Тыквы под зданием Верховной Рады
    Народное вече возле Рады, 29 октября 2017
    Народное вече возле Рады, 29 октября 2017
    Михаил Саакашвили на вече под Радой, 29 октября 2017
    Вече под Радой, 29 октября 2017
    Вече под Радой, 29 октября 2017
    Вече под Радой, 29 октября 2017
    Вече под Радой, 29 октября 2017
    facebook.com/mvs.gov.ua
    Тыквы под зданием Верховной Рады
    Накануне под Раду принесли тыквы.
    facebook.com/SaakashviliMikheil
    Народное вече возле Рады, 29 октября 2017
    Народное вече возле Рады, 29 октября 2017
    Страна
    Народное вече возле Рады, 29 октября 2017
    Народное вече возле Рады, 29 октября 2017
    Страна
    Михаил Саакашвили на вече под Радой, 29 октября 2017
    Михаил Саакашвили на вече под Радой, 29 октября 2017
    Страна
    Вече под Радой, 29 октября 2017
    Вече под Радой, 29 октября 2017
    Страна
    Вече под Радой, 29 октября 2017
    Вече под Радой, 29 октября 2017
    Страна

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    Вече под Радой, 29 октября 2017

    Народное вече, организованное Михаилом Саакашвили, проходит в воскресенье возле здания Верховной Рады в Киеве, в нем принимают участие несколько сотен человек.

    Новое вече под Радой. Видео
    facebook.com/TV.VILNE
    Новое вече под Радой. Кадры с места событий

    Организаторы вече накануне принесли около сотни тыкв с прорезанными отверстиями в виде глаз и сделали из них композицию на площади Конституции возле украинского парламента.

    Перед участниками собрания выступил лидер украинской партии "Движение новых сил" Саакашвили, а также ряд его соратников и украинских политиков. 

    Большая часть участников собрания держит флаги "Организации украинских националистов", а также национальные флаги Украины.

    Читайте также: Саакашвили пока демонстрирует неуверенность — юрист

    Среди участников вече распространяют листовки, в которых предлагается проголосовать за ряд новых требований к президенту Украины Петру Порошенко.

    Здание Верховной Рады охраняют около 700 полицейских и бойцов НГУ. Обстановка в центре столицы спокойная.

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