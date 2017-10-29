Хэллоуин возле Рады. Новое вече с тыквами и усиленной охраной

Народное вече, организованное Михаилом Саакашвили, проходит в воскресенье возле здания Верховной Рады в Киеве, в нем принимают участие несколько сотен человек.

Организаторы вече накануне принесли около сотни тыкв с прорезанными отверстиями в виде глаз и сделали из них композицию на площади Конституции возле украинского парламента.

Перед участниками собрания выступил лидер украинской партии "Движение новых сил" Саакашвили, а также ряд его соратников и украинских политиков.

Большая часть участников собрания держит флаги "Организации украинских националистов", а также национальные флаги Украины.

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Среди участников вече распространяют листовки, в которых предлагается проголосовать за ряд новых требований к президенту Украины Петру Порошенко.

Здание Верховной Рады охраняют около 700 полицейских и бойцов НГУ. Обстановка в центре столицы спокойная.