наверх
29.10.201714:48
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Киев

    Вече у Рады. На каждого протестующего - два правоохранителя

    Тема:

    Новое вече под Радой и ультиматум Порошенко (300)

    (обновлено: )18020
    За порядком следит около 700 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины, в настоящее время на вече находится около 400 человек, сообщили в полиции.
    Вече под Радой, 29 октября 2017
    Страна

    КИЕВ, 29 окт — РИА Новости Украина. Около 400 человек собрались в воскресенье на народное вече в Киеве, организованное бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, на месте дежурят около 700 правоохранителей, сообщает киевское управление Национальной полиции Украины.

    Новое вече под Радой. Видео
    facebook.com/TV.VILNE
    Новое вече под Радой. Прямая трансляция

    Как сообщалось ранее, Саакашвили намерен на вече в воскресенье выдвинуть ряд новых требований президенту.

    Смотрите также: Митинги под Радой довели Порошенко до истерики — политолог

    "Полиция обеспечивает безопасность участников акции под Верховной Радой Украины. За порядком следит около 700 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины. Сегодня у здания парламента собралось больше всего за последнюю неделю людей: сейчас там находится около 400 человек", — говорится в сообщении.

    В настоящее время на трибуне выступает Саакашвили.

    Страна
    Михаил Саакашвили на вече под Радой, 29 октября 2017

    Ранее несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус", "Свобода", сторонники партий Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомич" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд.

    Рада 19 октября приступила к выполнению ряда требований. Тогда же организаторы сообщили, что "Движение новых сил" продолжит акцию протеста в Киеве, остальные политические силы прекращают свое участие. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Вече под Радой, 29 октября 2017
    Новое вече под Радой и ультиматум Порошенко
    Акция у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости
    Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление?
    Отопительный сезон
    Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые
    Игорь Мосийчук в больнице
    Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука