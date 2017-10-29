Появились новые данные о здоровье Мосийчука

КИЕВ, 29 окт — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук, пострадавший в результате взрыва в Киеве, заявил, что отказался ехать на лечение в Израиль.

По его словам, помощь для лечения в Израиле предлагал народный депутат, вице-президент ПАСЕ Георгий Логвинский.

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"Я отказался, потому что считаю, что не имею никакого морального права в это время покидать Украину. Тем более, что врачам Института хирургии и трансплантологии имени Шалимова я доверяю на 101%", — написал Мосийчук на своей странице в Facebook в воскресенье.

Он также сообщил, что в субботу у него начала двигаться правая нога. "Правая раненая рука тоже начинает насколько это возможно двигаться. Спина время от времени болит адово", — добавил он.

Игорь Мосийчук/Facebook, 29 октября 2017

По данным МВД Украины, в среду вечером в результате взрыва на выходе из здания телеканала "Эспрессо" в Киеве погибли два человека — проходивший мимо бывший сотрудник МВД Украины Михаил Мормиль и старший сержант полиции Руслан Кушнир, последний охранял депутата "Радикальной партии" Игоря Мосийчука. Также пострадали четыре человека, среди которых сам депутат Мосийчук и известный украинский политолог Виталий Бала.

Возбуждено уголовное дело по статье "теракт". Правоохранители рассматривают несколько версий произошедшего, среди которых покушение на Мосийчука. По данным МВД, злоумышленники дистанционно включили взрывное устройство, установленное на припаркованном возле места взрыва мотороллере.