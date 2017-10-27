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    Общество

    Мосийчук назвал следователю фамилии подозреваемых в организации покушения

    Тема:

    Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука (68)

    (обновлено: )15201
    Нардеп-"радикал" утверждает, что получал угрозы как в Украине, так и за ее пределами. По словам Игоря Мосийчука, конечный заказчик покушения на него - "сидит в Кремле".
    Игорь Мосийчук после взрыва в Соломенском районе Киева

    КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. Народный депутат от фракции "Радикальной партии" Игорь Мосийчук утверждает, что получал угрозы до недавнего "покушения".

    Взрыв в Киеве. Мосийчук выступил с речью после показаний в СБУ. Видео
    NewsOne/Youtube
    Взрыв в Киеве. Мосийчук выступил с речью после показаний в СБУ

    Вечером в среду, 25 октября, народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук пострадал в результате взрыва в Соломенском районе Киева. Происшествие произошло возле офиса телеканала "Эспрессо". В политсиле заявили о покушении на нардепа. Позже стало известно, что по дороге в больницу скончался охранник Мосийчука — 31-летний Руслан Кушнир. Также погиб проходивший мимо Михаил Мормиль, бывший работник Юридического департамента МВД Украины.

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    "На самом деле у меня твердая уверенность, что покушение было на меня, угрожали непосредственно мне, угрожали люди как в Украине, так и за пределами страны. Я сообщил следователю их фамилии", — сказал нардеп в эфире телеканала ZIK.

    На вопрос, считает ли Мосийчук, что "заказ" поступил из России, он ответил, что: "Я уверен, что конечный бенефициар сидит в Кремле".

    Советник главы МВД Зорян Шкиряк и нардеп Антон Геращенко заявили, что одна из версий следствия по факту взрыва в Киеве, при котором пострадал нардеп Игорь Мосийчук, — это действия российских спецслужб для дестабилизации политической ситуации в Украине. МВД квалифицировало взрыв на ул. Адама Мицкевича как теракт. Следствие возглавило ГУ СБУ в Киеве, процессуальное руководство будет осуществлять столичная прокуратура.

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    Ранее многие эксперты уже высказали аргументированные сомнения по поводу того, что Мосийчук был настоящей целью теракта. 

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