Мосийчук объяснил, почему взрывчатку заложили не в его авто

КИЕВ, 28 окт — РИА Новости Украина. Народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук, который пострадал в результате взрыва в Киеве, заявил, что в его авто невозможно было заложить взрывчатку.

Нардеп пояснил, что не ездит за рулем сам и не имеет водительских прав, а его друзья, которые его возят, никогда не оставляют автомобиль без присмотра.

Кроме того, по его словам, бывший сотрудник МВД, подполковник Михаил Мормиль, который погиб в результате взрыва, стал случайной жертвой трагедии.

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"Михаил проживал не в здании, где расположена студия телеканала "Эспрессо", а в селе. В Киев он приехал на день рождения матери. Это уже установлено следствием. Поэтому рассматривать информацию о том, что это было покушение на него, при всем уважении, не стоит. Это делают люди, которые хотят отвести внимание от настоящих заказчиков и исполнителей", — сообщил Мосийчук на своей странице в Facebook.

Он отметил также, что по крайней мере три версии покушение на него "уже в работе".

Советник главы МВД Зорян Шкиряк и нардеп Антон Геращенко заявили, что одна из версий следствия по факту взрыва в Киеве, при котором пострадал нардеп Игорь Мосийчук, — это действия российских спецслужб для дестабилизации политической ситуации в Украине. МВД квалифицировало взрыв на ул. Адама Мицкевича как теракт. Следствие возглавило ГУ СБУ в Киеве, процессуальное руководство будет осуществлять столичная прокуратура.

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Ранее многие эксперты уже высказали аргументированные сомнения по поводу того, что Мосийчук был настоящей целью теракта.