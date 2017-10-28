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    Общество

    Мосийчук объяснил, почему взрывчатку заложили не в его авто

    Тема:

    Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука (71)

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    Народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук продолжает утверждать, что бывший сотрудник МВД, подполковник Михаил Мормиль, который погиб в результате взрыва в Соломенском районе, стал случайной жертвой трагедии.
    Взрыв возле авто нардепа Игоря Мосийчука в Киеве
    Facebook Оксаны Блыщик

    КИЕВ, 28 окт — РИА Новости Украина. Народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук, который пострадал в результате взрыва в Киеве, заявил, что в его авто невозможно было заложить взрывчатку.

    Нардеп пояснил, что не ездит за рулем сам и не имеет водительских прав, а его друзья, которые его возят, никогда не оставляют автомобиль без присмотра.

    Взрыв в Киеве. Мосийчук выступил с речью после показаний в СБУ. Видео
    NewsOne/Youtube
    Взрыв в Киеве. Мосийчук выступил с речью после показаний в СБУ

    Кроме того, по его словам, бывший сотрудник МВД, подполковник Михаил Мормиль, который погиб в результате взрыва, стал случайной жертвой трагедии.

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    "Михаил проживал не в здании, где расположена студия телеканала "Эспрессо", а в селе. В Киев он приехал на день рождения матери. Это уже установлено следствием. Поэтому рассматривать информацию о том, что это было покушение на него, при всем уважении, не стоит. Это делают люди, которые хотят отвести внимание от настоящих заказчиков и исполнителей", — сообщил Мосийчук на своей странице в Facebook.

    Он отметил также, что по крайней мере три версии покушение на него "уже в работе".

    Советник главы МВД Зорян Шкиряк и нардеп Антон Геращенко заявили, что одна из версий следствия по факту взрыва в Киеве, при котором пострадал нардеп Игорь Мосийчук, — это действия российских спецслужб для дестабилизации политической ситуации в Украине. МВД квалифицировало взрыв на ул. Адама Мицкевича как теракт. Следствие возглавило ГУ СБУ в Киеве, процессуальное руководство будет осуществлять столичная прокуратура.

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    Ранее многие эксперты уже высказали аргументированные сомнения по поводу того, что Мосийчук был настоящей целью теракта. 

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