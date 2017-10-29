Полиция: рейдеры в балаклавах не захватывали военную часть в Одессе

КИЕВ, 29 окт — РИА Новости Украина. Полиция Одесской области опровергла официальное заявление ВСУ о захвате воинской части под Одессой, по словам правоохранителей на место приехали обычные строители и начали работы возле территории базы, а не на ней. Об этом сообщил советник главы Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк в эфире телеканала "112 Украина".

"Я хочу опровергнуть информацию, распространенную пресс-службой. Действительно, дежурная часть получила сообщение по поводу указанных действий, полицейские выехали на место и обнаружили, что во-первых, строительные работы, о которых идет речь, происходят на прилегающих к военной части территории, то есть за ее границами. У застройщика есть все необходимые документы от органов местного самоуправления. Кроме этого, обследовав камеры и изучив материалы выяснено, что это не титушки или неустановленные лица в балаклавах, а обычные строители, которые обустроили свой забор с помощью техники. Обычный строительный процесс без насилия и титушек. Мне известно, что конфликт точится давно, и основанием есть то, что земли, которые находятся за пределом ограждения воинской части, они интересуют как военных, так и разных делков. Мне известно, что городской совет выделил часть этой земли под строительство гипермаркета", — заявил Форостяк.

Никакого производства полиция не открывала.

Также Форостяк добавил, что имущество, о вывозе которого заявили в воинской части, на самом деле является строительным мусором.