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    Представитель РФ об обысках в Вашингтоне: рейдерский захват и вандализм

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    США - Россия: санкции преткновения (529)

    (обновлено: )43052
    На вопрос, сохраняется ли у здания дипломатический иммунитет, торговый представитель РФ в США, ответил: "С двух часов по местному времени американцы так не считают".
    Ситуация в Вашингтоне возле торгпредства РФ
    Скриншот с Youtube

    КИЕВ, 2 сен — РИА Новости Украина. Торговый представитель РФ в США Александр Стадник заявил, что решение правительства США заблокировать здание торгпредства РФ на Коннектикут-авеню является рейдерским захватом и игнорированием международных норм.

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    "Если в двух словах, мы являемся свидетелями такого яркого примера вандализма в отношении международных норм, рейдерского захвата российской собственности. Таких непрошеных гостей мы, конечно, не ждали", — сказал он.

    На вопрос, сохраняется ли у здания дипломатический иммунитет, Стадник ответил: "С двух часов по местному времени американцы так не считают".

    Ранее корреспондент РИА Новости с места событий сообщил, что в торгпредстве РФ в Вашингтоне идут обыски. Сотрудники посольства России после настоятельного требования к американской стороне были допущены в помещения Торгпредства РФ в Вашингтоне.

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