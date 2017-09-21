Днепр, страда-2017: рейдерство и массовые кражи урожая

Сергей Левицкий, РИА Новости Украина

2017 год — бум агрорейдерства

Сельхозпроизводители к 13 сентября 2017 года намолотили 38 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 14,6 млн га (68% от прогноза) при урожайности 38,4 ц/га. Урожай обещает быть хорошим, да и мировые цены на зерновые ожидают быть стабильно высокими – более 200 долларов за тонну.

Рост доходов от продажи зерна, валютные поступления от продажи зерна, упрощение процесса сбора урожая, многочисленные законодательные дыры и коррупция – все это спровоцировало так называемое "урожайное" рейдерство, когда целью атаки бандитов является не только земля, но и сельскохозяйственная продукция.

По данным аграриев, количество рейдерских атак за последние два года выросло в несколько раз, к тому же все они имеют чрезвычайно дерзкий характер. Как заявляют сельхозпроизводители, рейдерам информацию о жертвах "сливают" государственные чиновники – передают копии паспортов, личные данные, кадастровые номера земельных участков.

vse.rv.ua Конфликтная ситуация с землей в Ровенской области

"К дольщикам приходят неизвестные с "письмами счастья". В них — информация о каждом пайщике, сроках окончания аренды, кадастровые номера. И они агитируют, чтобы люди сдавали им землю в аренду. Хотя те, договора, которые они предлагают людям, являются мошенническими. К примеру, содержат пункты о том, что в случае смерти владельца наследник обязан отдать им землю в аренду", — сообщается на сайте Агарной партии.

По данным главы Агарной самообороны Юрия Крутько, рейдеры имеют мощную поддержку в лице местной и центральной власти, поэтому к любой атаке готовятся основательно, порой выделяя сотни тысяч долларов на подкуп чиновников. После того, как бандитам удается "отжать" то или иное предприятие, они сразу же продают все ценное на нем, желая поскорей отбить свои затраты. Нередко после атак рейдеров, словно после налета саранчи, остаются одни голые стены.

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По его словам, в процесс "отжима" вовлекаются различные активисты и псевдопатриоты, которые выступают под видом ветеранов АТО.

"На поля, где заканчивается договор аренды, приезжают молодые люди, представляются какой-то общественной организацией и говорят: это государственная земля и урожай должны отдать государству. Правда, потом предлагают поделиться — половину забрать себе, а половину оставить владельцу", — заявил Крутько.

Днепропетровщина — кузница рейдерских атак?

Объектом атак становятся агрофирмы, в основном, южных, центральных и восточных областей страны. При этом, настоящим рассадником рейдерства в последнее время является город Днепр и Днепропетровская область в частности. По словам Крутько, именно из этого горда зачастую приходят постановления судов, или иски о фальшивой задолженности предприятий-жертв. Из Днепра приезжают и сами рейдеры, нанимая для нападения местных молодчиков.

В пример он приводит одну из атак на агрофирму в Кировоградской области, на которую силовики Днепра попытались навесить фиктивный долг.

npu.gov.ua Попытка рейдерского захвата в Кировоградской области

"Якобы им в Днепропетровске какая-то женщина одолжила 20 млн грн, и как ты докажешь, что такого не было? Будут таскать по судам, а потом приедут и в любой момент заберут собственность.

Под нашим нажимом местная кировоградская полиция поехала в Днепропетровск, где нашла эту женщину. Выясняли, что она натуральный полубомж, в руках больше тысячи гривен не держала, понятно что она таких денег не одалживала, но днепропетровская прокуратура посчитала это достаточным основанием для ареста имущества. Растут руки из Днепропетровска и по атаке на предприятие в Бережинке.

РИА Новости Украина Лидер Аграрной самообороны Украины Юрий Крутько на территории агрофирмы "Нива-2010"

Сначала собственников выкинули их реестра, потом намеренно наняли специальных людей, которые заявили, что одалживали деньги предприятию, причем сделали так, чтобы иск рассматривался в Днепропетровске, поскольку сумма задолженности была меньше 10 млн. грн, а в таком случае суд рассматривает дело по месту подачи иска. Сфабриковав дело, уже направили рейдеров на само предприятие", — заявил Крутько РИА Новости Украина.

По его словам, рейдеры используют так называемых черных нотариусов и черных регистраторов, которые переписывают права собственности на рейдеров, а продажный суд принимает решение в их пользу. На основании этих "документов" бандиты и заходят на предприятия, после чего начинают все вычищать подчистую.

Становятся жертвами рейдерства и местные фирмы, причем не только "местных", но итех, кто имеет заказчиков в Киеве. Последним громким случаем "урожайного" захвата стала ситуация с фирмой "Агроволодар".

"Мне позвонили из Днепропетровской области, Магдалиновский район. Есть такая комиссия при Минюсте по рассмотрению имущественных споров и вот сегодня она провоцирует 90% случаев агрорейдерства. В 2016 году у людей закончился срок аренды земельных паев, пришел новый арендатор и люди посчитали, что выгодней работать с ним, заключили договора. Агрофирма посеяла, вспахала и готова была собирать урожай, однако появляется прежние владельцы с решением этой комиссии.

Суть в том, что имеет право судить, контролировать и исполнять решения, что является грубым нарушением законодательства. И вот такого рода рейдерство оно, во-первых, превращает крестьян в крепостных, и во-вторых, европейцы же это все видят.

Какой серьезный инвестор придет в эту страну после таких новостей? Когда вода в умышленном виде делается мутной, в ней чиновники будут ловить рыбу, как в предыдущей истории с рейдерским захватом. Люди прямо называют, кто бенефициар этих схем — министр юстиции Петренко и олигарх Бахматюк", — заявил в эфире телеканала "112 Украина" политолог Андрей Золотарев.

Когда рейдер… Минюст

В ходе так называемых "европейских" реформ Минюсту было передано право самостоятельно решать любые имущественные споры, максимально сконцентрировав полномочия в руках одной структуры. Фактически, министерство наравне с Геокадастром превратилась в монополиста, который самолично решает судьбу любого аграрного предприятия.

Рейдеры с помощью Геокадастра теперь выбирают любой понравившийся земельный участок, узнают все его данные, а также слабые имущественные стороны. В свою очередь, спецкомиссия Минюста принимает любое решение в пользу того, кто хорошо заплатит.

Таким образом, предприятие "Агроволодар" стало жертвой новых полномочий министерства.

"До 2016 года земельные паи в Лычково арендовало ООО АФ "Олимпикс-агро". Когда же срок госрегистрации договоров с "Олимпиксом" закончился, наше предприятие на законных основаниях заключило с селянами новые договора, провела абсолютно законную их государственную регистрацию в реестре. Это было осенью 2016 года. В этом году мы засеяли поля, вырастили урожай, и вдруг сюда являются бывшие арендаторы и собираются при силовой поддержке правоохранителей украсть у нас урожай — якобы, решением комиссии Минюста новые договора аренды аннулированы, а прежние — пролонгированы. На каком основании? На основании какого закона?", — заявил местными СМИ руководитель сельхозпредприятия "Агроволодар" Василий Кузнецов.

Спецкомиссия Минюста по вопросам рассмотрения жалоб в сфере госрегистрации отменило регистрацию договоров аренды владельцев земельных паев с предприятием "Агроволодар". Причем, сделало это без приглашения сторон и рассмотрения аргументов по существу, в одностороннем порядке. Решение было принято в конце июля 2017 года, когда урожай на полях почти поспел, и осталось только его убрать.

"На основании этого незаконного ни по форме, ни по сути решения комиссии министерства, в обход всех действующих правовых норм государства, люди министра Петренко разрешили украсть у нас выращенный нами урожай. Я не буду утверждать, но учитывая то, что за спиной "Олимпикса-агро" стоит агрохолдинг Бахматюка, могу обоснованно предположить, что базируется позиция Минюста на коррупционных договоренностях с олигархом", – заявил Василий Кузнецов.

После того, как рейдеры обо всем договорились "наверху", они 15 сентября попытались проникнуть на территорию агрофирмы в сопровождении госисполнителя и 7 комбайнов.

"Сам выбор времени прибытия и дня недели перед выходными, когда госучреждения закрываются – это первый признак рейдерства. На наши поля собирать наш урожай прибыли рейдеры", — говорит Василий Кузнецов.

По его словам, рейдеров на какое то время удалось остановить, однако не факт, что они не попытаются захватить предприятия во второй раз. Поэтому фермеры области объединяются с аграриями других регионов для того, чтобы отстоять свой урожай.