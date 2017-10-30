Мосийчук: портрет с натуры

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Один из ближайших соратников главного "радикала" Олега Ляшко Игорь Мосийчук, то и дело фигурирующий в разного рода "разборках" и скандалах, вновь оказался в центре внимания СМИ. На днях в Соломенском районе столицы прогремел взрыв, в результате которого пострадал сам нардеп и политолог Виталий Бала. Охранник Мосийчука Руслан Кушнир, спасший народному избраннику жизнь, погиб. От полученных травм скончался и бывший сотрудник Министерства внутренних дел (МВД) Украины Михаил Мормиль, которого СМИ назвали случайным прохожим, оказавшемся на месте инцидента.

У Мосийчука после взрыва диагностировали осколочные ранения, он был прооперирован в частной клинике "Борис", а позднее его перевезли в Институт им.Шалимова.

Что известно о Мосийчуке и его деятельности — в обзоре РИА Новости Украина.

Рэкет и дело "васильковских террористов"

Уроженец Полтавской области там же и начинал свою карьеру. В 1994 стал членом УНА-УНСО. Позднее стал помощником-консультантом народного депутата Украины Юрия Тымы и был осужден за махинации, получил год лишения свободы, но был освобожден через полгода после того, как вмешались известные политики.

В целом Мосийчук сидел при трех президентах из пяти.

После освобождения переехал в Васильков, где сначала конфликтовал с армянской диаспорой, а потом стал депутатом городского совета. В 1998 году Мосийчук вступил в Социал-националистическую партию Украины, однако после переименования в ВО "Свобода" присоединился к организации "Патриот Украины"/"Социал-национальная Ассамблея". В 2011 году стал членом исполнительного комитете СНА и пресс-секретарем этой организации. В 2006 году Мосийчук разыскивался милицией за разбойное нападение, а позднее — за неуплату алиментов. По данным СМИ, в Василькове Мосийчук стал правой рукой мэра-регионала Сергея Иващенко. Журналисты писали, что Мосийчук занимался налаживанием рэкета с местных бизнесменов, владельцев рынков и игровых автоматов. Также сообщалось, что за тесные связи с Партией регионов Мосийчука исключили из Украинской народной партии, а после этого руководству УНП в отместку сожгли автомобили. Сам же Мосийчук был фигурантом нападений на активистов и депутатов, а также погромов.

В конце августа 2011 года Мосийчука арестовали в офисе одного из коммунальных предприятий, где сотрудники СБУ изъяли самодельное взрывное устройство и агитки радикального направления. Мосийчука и еще двух его соратников обвинили в подготовке теракта — подрыва памятника Ленину в Борисполе и подготовке теракта в Киеве ко Дню Независимости. Согласно данным СМИ, дело заключалось в обыкновенном вымогательстве, однако стало политическим. Сама же взрывчатка готовилась для взрыва на Бориспольском рынке, хозяин которого отказался платить "мзду" Мосийчуку.

Депутат по делу "васильковских террористов" был приговорен к шести годам тюрьмы, однако после победы Евромайдана его освободили, а уже в 2015 году оправдали и признали невиновным.

Киевсовет и Рада

После освобождения вступил в ряды батальона "Азов", где надолго не задержался, и, по информации журналистов, пытался возглавить контрабанду в Мариупольском морском торговом порту. Также в 2014 году прошел в Киевсовет по партийному списку Радикальной партии пятым номером. В столичном горсовете благодаря буйному нраву также не пропустил ни одного громкого скандала. Одним из самых ярких примеров, пожалуй, стал конфликт с мэром Виталием Кличко из-за земельных вопросов.

В полную же громкость деятельность Мосийчука заиграла после того, как по спискам Радикальной партии он попал в Верховную Раду. Многие помнят, как Мосийчук угрожал расстрелом женщине-врачу с криками: "Я стрелял таких, как ты!" (видео доступно здесь), избил со своим соратником Андреем Лозовым скандального телеведущего Алексея Дурнева в Чернигове (видео с места инцидента доступно здесь), а также устраивал потасовки с коллегами по парламенту.

В 2015 году нардеп стал фигурантом громкого коррупционного дела. В сессионном зале продемонстрировали видео, на котором было запечатлено, как он получает взятку в 450 тыс гривен за помощь в предпринимательской деятельности.

Рада лишила его неприкосновенности и дала добро на задержание. ГПУ инкриминировала ему взяточничество в особо крупных размерах, вымогательство, а также хулиганство, однако через два месяца нардеп был освобожден из-под стражи и в судебном порядке восстановил депутатский иммунитет.

Мнение эксперта

Политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник отметил в комментарии РИА Новости Украина, что качество политической элиты в стране постоянно падает, а успех Мосийчука генерировал Майдан 2014-года.

"Если изначально элитой считались, условно говоря, директора заводов, затем бизнесмены и лидеры отраслей, то сегодня доминируют лидеры толпы. Качество этих элит, уровень их подготовки и способности управлять такими сложными механизмами как государство и общество на сегодня очень низок", — считает эксперт.

По его мнению, сегодня в политических кругах отображена та часть общества, которая, прежде всего, поддерживала Майдан. Бортник напомнил, что народный избранник построил свою карьеру, находясь в националистических кругах.

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"Мосийчук — действительно абсолютно радикальный человек, со всеми свойственными этому качествами", — уточнил политолог.

Вместе с тем, Бортник подчеркнул, что если на избирательные участки вернутся граждане, которые не ходили голосовать на выборах в 2014-м, 2015-м годах, то качество политики вырастет.