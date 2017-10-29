Саакашвили анонсировал новый митинг у Рады 7 ноября

КИЕВ, 29 окт — РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в ходе народного вече у здания Верховной Рады в Киеве заявил, что намерен 7 ноября организовать очередной митинг.

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Народное вече, организованное Саакашвили, проходит в воскресенье возле здания украинского парламента. По данным полиции, в собрании принимают участие около 400 человек.

"Мы даем им (властям — ред.) время до 7 ноября… когда они (депутаты — ред.) приедут со своих островов… и начнут выполнять наши требования", — заявил Саакашвили в воскресенье на митинге.

Страна Вече под Радой, 29 октября 2017

Он добавил, что в случае невыполнения требований участников акции протеста, власти должны будут уйти и объявить досрочные выборы президента и парламента.

По словам политика, если власти не выполнят требования, протестующие переместятся с площади Конституции "в другое место". Саакашвили пояснил, что украинские власти слышат народ только с площади Независимости (майдан Незалежности).

Ранее несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус", "Свобода", сторонники партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомич" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. В четверг Рада приступила к выполнению ряда требований, в частности, отправила на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начала рассмотрение избирательного законодательства.

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Тогда же организаторы митинга заявили, что партия Саакашвили "Движение новых сил" продолжит акцию протеста в Киеве, остальные политические силы прекращают свое участие. В пятницу бывшие участники АТО в Донбассе заявили, что взяли на себя ответственность за дальнейшую организацию акции протеста у Рады.