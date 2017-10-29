Скандал с воинской частью в Одессе: появились новые подробности

Продолжаются "разборки" вокруг воинской части А3571 в Одессе, где сегодня неизвестные снесли часть забора и ведут какие-то работы, ссылаясь на разрешительные документы Одесского городского совета. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Военные отмечают, что вторгшись на территорию военного объекта неизвестные "изменили земельный участок" военного аэродрома "Школьный".

"На вопрос к застройщикам о том, на каком основании они совершают неправомерные действия и меняют границу военного городка, они сообщили, что у них есть соответствующее решение Одесского городского совета. Но само решение они не предоставили и предложили обратиться в Национальную полицию с соответствующим запросом, на который они готовы предоставить эти решения", – сообщил начальник южного территориального юридического отдела Министерства обороны Украины Юрий Добров.