Полиция проверяет факт подкупа избирателей в Ровенской области

КИЕВ, 29 окт — РИА Новости Украина. Полиция проверяет сообщение о подкупе избирателей на местных выборах 29 октября в селе Зносичи Сарненского района Ровенской области. Об этом сообщает пресс-служба областного управления полиции.

К инспектору патрульной полиции обратилась кандидат на должность сельского головы Немовицкой объединенной общины, 46-летняя местная жительница. По ее словам, вблизи местного дома культуры неизвестные лица подкупают избирателей.

На вызов была направлена ​​следственно-оперативная группа и руководство Сарненского отдела полиции. Сведения по данному факту внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях.

"По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение", — пообещали в полиции.