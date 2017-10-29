наверх
29.10.201717:50
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Полиция проверяет факт подкупа избирателей в Ровенской области

    3
    Местные выборы в Украине
    oporaua.org

    КИЕВ, 29 окт — РИА Новости Украина. Полиция проверяет сообщение о подкупе избирателей на местных выборах 29 октября в селе Зносичи Сарненского района Ровенской области. Об этом сообщает пресс-служба областного управления полиции.

    К инспектору патрульной полиции обратилась кандидат на должность сельского головы Немовицкой объединенной общины, 46-летняя местная жительница. По ее словам, вблизи местного дома культуры неизвестные лица подкупают избирателей.

    На вызов была направлена ​​следственно-оперативная группа и руководство Сарненского отдела полиции. Сведения по данному факту внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях.

    "По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение", — пообещали в полиции.

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Саакашвили на митинге около Верховной Рады
      Новое вече под Радой и ультиматум Порошенко
      Акция у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости
      Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление?
      Батарея в квартире. Архивное фото
      Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые
      Игорь Мосийчук в больнице
      Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука