Выборы в теробщинах сопровождались откровенными нарушениями – Айвазовская

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

В воскресенье, 29 октября, в Украине начались первые местные выборы в 201 объединенной территориальной общине. В эти новосозданные общины вошли 933 местные советы. Эти выборы касаются более 1,3 миллиона украинцев, то есть около 4% всех избирателей нашего государства.

В Комитете избирателей Украины отмечают, что больше всего кандидатов выдвинул "Блок Петра Порошенко "Солидарность". От этой политической силы баллотируется 691 кандидат. От "Батькивщини" участвуют 686 претендентов, а от Аграрной партии — 601 кандидат.

О том, что происходит на местах, в эфире радиостанции Голос Столицы сообщила координатор избирательных и парламентских программ гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.

(текст публикуется на языке оригинала)

У яких областях голосують найактивніше?

— Про області тут не доводиться говорити, тому що це активність, яка стосується кожної, окремо взятої територіальної громади. Тут може в межах одного регіону бути явка на 12 годину як 17%, так і 35%. Тому це узагальнений показник, який, скоріше, стосується результативності агітаційної кампанії, наявності конкуренції в округах або в територіальному виборчому окрузі, тому це впливає на явку.

Тобто люди схвально поставились до цих виборів до територіальних громад, вони розуміють, навіщо їм це потрібно?

— Однозначно на це питання важко відповісти, але те, що вони мобілізовані в більшій мірі, тому що це найменший рівень громади, після об’єднання отримуючи певні блага децентралізації — як то фінансову децентралізацію і самостійність, звичайно, конкурентність підвищується, тому що ті ресурси, які будуть залишатись на місцях, дають можливість формувати бюджети і більше актуалізувати інфраструктурні потреби територіальної громади, забезпечення шкіл і таке інше, на що була раніше менша спроможність, зважаючи на обмеження бюджету.

Які найбільш часті порушення зафіксовані сьогодні?

— Є доволі багато порушень, які стосуються, наприклад, видачі виборчих бюлетенів без паспортів – це 7,4% дільниць, 12,4% дільниць – зафіксовані незначні технічні порушення, вранці 14,4% ДВК розпочали своє засідання не у визначений законодавством термін, тобто не за 45 хвилин до початку голосування, а раніше – це є проблема, тому що відповідно суб’єкти виборчого процесу і спостерігачі не мали можливість підписати контрольний лист, який вкидається до скриньки, або пересвідчитись у тому, що сейфи були належним чином опломбовані. 6% ДВК не вели протокол підготовчого засідання, що також є важливо. Майже 2% дільниць відкрились пізніше восьмої години.

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І насправді є доволі багато повідомлень від наших спостерігачів, що стосується якості і змісту виборчих бюлетенів, тому що це знову ж таки локальні вибори, і проблема якості роботи навіть друкарських фірм або фізичних осіб – підприємців, які надавали друкарські послуги, на жаль, є прецеденти, коли в межах однієї громади бюлетені є різних кольорів або в друці є багато браку, як то додаткові позначки на бюлетені або знову ж таки різних кольорів, що є недопустимо, з точки зору довіри до виборчого процесу. Були проблеми відсутності сейфів, в яких зберігалась виборча документація, і тому частина бюлетенів зберігалась, наприклад, вдома у голів дільничних виборчих комісій, що також, звичайно, є неправильним. На жаль, наші спостерігачі фіксують і контроль з боку, особливо в окремих регіонах як-то Херсонська область, з боку місцевої влади або представників районних державних адміністрацій за ходом голосування, їхня присутність в приміщеннях для голосування на ДВК, тобто така картина загалом не є якоюсь трагічною або екстраординарною, але з одного боку є, на жаль, досить низький рівень підготовки охорони виборчих бюлетенів, з іншого — активна участь посадових осіб в ході голосування, чого не мало би бути.

Це мається на увазі застосування адміністративного ресурсу?

— Закон передбачає те, хто має право бути присутнім в приміщенні для голосування. Це вичерпний перелік осіб. Ні представники органів місцевого самоврядування, якщо це не є кандидати, які там балотуються, ні адміністрація не мають права в будь-якому разі втручатись у виборчий процес. Наприклад, на ДВК 650-292 в селі Каїри Горностаївського району на Херсонщині навідувались голови відповідної районної ради та районної адміністрації, і це не одноразові випадки, тобто вони говорять про те, що вони збирають інформацію, якою будуть потім звітувати перед кимось. Знову ж таки участь посадових осіб чітко обмежена виборчим законодавством.

Чи дають підстави такі порушення вважати вибори такими, що не відбулися, або принаймні ставити під сумнів голосування сьогоднішнє?

— Сьогодні в двох громадах виявлені бюлетені без кандидатів, які там повинні балотуватись, тобто перелік кандидатів, запропонованих в бюлетені не є вичерпним і не стосується всіх, хто були зареєстровані як суб’єкти виборчого процесу. Звичайно, в такому випадку ці вибори можуть бути не визнані, а результати їх оскарженні. Але по іншим громадам в цілому поки що говорити в цілому про таке зарано.

На Донеччині сьогодні також відбуваються вибори у двох об’єднаних територіальних громадах Слов’янського і Бахмутського районів, яка ситуація там, чи були порушення?

— Так ситуація не є екстраординарною. На одній із дільничних виборчих комісій була проблема вранці, і тому голосування розпочалося аж після дев’ятої ранку. Насправді це залежить від якості підготовки членів комісії, які просто напередодні не розподілили функції і це робили вранці вже по факту після початку голосування.

Коли з’являться остаточні результати і що буде далі? На що сподіватися?

— Ми сподіваємось, що більшість результатів у публічній площині будуть відомі в понеділок-вівторок, але відповідно до законодавства є два терміни, які вимагають оприлюднити вже офіційні результати, підбити підсумки виборчої кампанії – це 3 і 5 листопада, тому у нас є ще майже тиждень часу для того, щоб підвести всі підсумки.

Напомним, в результате реформы децентрализации, к сожалению, городам областного значения не разрешили объединяться, хотя именно города должны объединять вокруг себя меньшие общины, считает эксперт Александр Солонтай.