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    Эксперт: визит Волкера в Киев - реакция на "майдан" Саакашвили

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    По словам директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, спецпредставитель Государственного департамента США Курт Волкер приезжал в Киев, чтобы решить два ключевых вопроса.
    РИА Новости Украина

    "Первый — внутренняя ситуация в Украине, которая явно вызывает обеспокоенность западных партнеров. Сегодня США начинают воспринимать происходящее у нас, как потенциальную угрозу своим интересам. Конфликт Порошенко и Саакашвили, переход противостояния под Радой в хроническую форму однозначно насторожил американцев. Волкер приезжает, чтобы найти пути выхода из кризиса, его стабилизации", — сказал Бортник в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина.

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    Второй темой, которую американский представитель намерен если и не закрыть, то хотя бы актуализировать, по мнению эксперта, остается вопрос имплементации Минских соглашений и вопрос миротворческого контингента в Донбассе. 

    "Волкер встречался с Сурковым и, вероятно, привезет в Украину обновленную позицию РФ, попытается "прощупать", чем дышит Киев, — отмечает Бортник. – Россия сейчас не может идти на уступки из-за президентских выборов, Украина тоже вряд ли пойдет навстречу, поскольку власть зависит от радикального меньшинства.  Кроме того, у США и РФ в силу целого ряда причин ухудшились отношения, так что ждать какого-то компромисса по Украине на приходится".

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