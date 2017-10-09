Россия - страна-агрессор, это раз... Вся предвыборная программа Порошенко

Валерий Песецкий, Николай Песецкий.

Украина за свой четвертьвековой период независимости пережила не один социально-экономический кризис. Но каждый раз ей удавалось "выплыть" из воронки событий, которые грозили распадом государства и вхождением в очередную Руину. Однако в этот раз, похоже на то, что чудо не случится и страна будет погребена под "реформами" ее "элиты". Национальные интересы страны давно стали исключительно фигурой речи в предвыборных программах тех, кто на самом деле ведет бесконечную и бескомпромиссную борьбу за обладание властью. За право на "кормовую" базу страны, в виде ее ресурсов, почти бесплатной трудовой силы, остатки советской промышленности и инфраструктуры.

Для того чтобы оценить возможные причины законодательной президентской инициативы по "реинтеграции" Донбасса, нужно бегло просмотреть контекст, в котором эта инициатива материализовалась.

Итак, Петр Алексеевич решительно настроен, идти на второй президентский срок. И получить его. Но в каких условиях он это вынужден делать?

Первое. Украина утратила перспективу строительства "социального государства". Подорванная войной и обескровленная «реформаторским зудом» экономика страны не способна обеспечить ни содержание институтов государственной власти, ни социальную защиту нищающего на глазах населения. Для закрытия бюджетных дыр берем в долг. И брали бы вечно. Но вот незадача: приходит время долги отдавать. В ближайшие два года — минимум 11 млрд. долларов. Если не считать 3 млрд. долга РФ, которые, увы, могут быть признаны Лондонским судом в качестве обязательных к погашению, возможного проигрыша Нафтогаза Гапрому в Стокгольме с просто катастрофическими по объему выплатами. Очередное "торможение" в решении МВФ продолжить кредитование Киева может закончиться и полным зависанием в движении матпомощи Украине. Ведь удовлетворить растущие аппетиты валютного фонда в переформатирование Украины в страну белых рабов президент и его рать в нужные сжатые сроки не решаются. Собственных средств в резервах НБУ — 5 млрд. долларов. Именно они могут быть истрачены на выплату долгов. Остальные средства — МВФ, и они, очевидно, предназначены исключительно для выплат самому МВФ в счет прошлых кредитов.

В такой долговой ситуации на горизонте полный финансовый апокалипсис. С гиперинфляцией на уровне начала 90-х. Плюс ли такая перспектива для нынешнего гаранта в рамках его президентских амбиций в 2019-м? Вопрос риторический.

Второе. Пенсионная реформа. Просто шедевр игры в "наперстки" с населением. Пенсионный фонд — банкрот. Дефицит покрывать из реальных экономических источников нечем. Искали способы хотя бы как-то его подсократить. Долго "дули" тему о подъеме пенсионного возраста. Но она естественно и традиционно непопулярна. Нашли выход: зачем поднимать планку пенсионного возраста, когда можно в два с лишним раза увеличить трудовой стаж для получения пенсии. Ранее минимальный был на уровне 15 лет, к 2028 будет 35. Красиво? Филигранно. Особенно с учетом реалий рынка труда в стране и масштабов скрытой безработицы. Впрочем, если закрутится маховик гиперинфляции, то и реформа не нужна. Обесценивание гривны сведет пенсионное обеспечение к фикции. И это может случиться аккурат в период, когда Петр Алексеевич будет на пике заздравных речей о светлом будущем своих избирателей. Как-то некстати и невпопад, чтобы за тебя голосовали.

Третье. Про реформу здравоохранения имени Супрун, которая в ближайшие два года принесет свои первые массово ощутимые катастрофические плоды, и говорить не стоит. По сути это реформа по упразднению здравоохранения, как института для обычных людей.

Четвертое. Реформа ЖКХ. По прогнозам Минэкономики в ближайшие два года цена на коммунальные услуги в среднем вырастет без малого вдвое. Расчеты можно посмотреть на сайте Министерства. Хотя они, естественно, могут быть скорректированы. В сторону роста. С учетом сокращения бюджетных выплат по субсидиям, перед многими украинцами может встать проблемы реального отселения из квартир на улицу.

Пятое. Управленческий хаос. Пожары в одесском санатории "Виктория" и на военных складах в Калиновке показали, что нынешняя система контроля безопасности, как функция государственных органов, полностью изжила себя. Тотальная коррупция и безоглядное расхищение государственных средств завтра может привести к тому, что гореть и взрываться начнут АЭС. Последние, к слову, после перехода части реакторов на американское топливо, работают в режиме постоянных аварийных отключений.

Шестое. Провал реформы МВД. Невероятный по масштаб всплеск преступности. От мелкого грабежа на улицах, из-за которого жители по вечерам предпочитают сидеть дома. До режима ежедневной стрельбы по гражданским "мишеням", от столицы до самых окраин. Зачастую со смертельным исходом для просто случайных прохожих. Оружия в стране — море. Его движение со складов, из воинских частей и зоны АТО никто эффективно не контролирует. Стоимость ствола ПМ на черном рынке в Киеве, специалисты МВД оценивают в 200-300 грн.

Перечислять все обстоятельства, которые нужно уже характеризовать не как кризисные, а как катастрофические, можно еще долго. И они ведь вполне осознаются в АП и самим гарантом. С чем же идти на выборы? Остается одно: объявить Россию страной агрессором и списать весь внутренний бардак и хаос на последствия ведения боевых действий на Донбассе. Так или приблизительно так появляется замысел президентской законодательной инициативы о реинтеграции Донбасса. Впрочем, мгновенная публичная реакция «смотрящего» за Киевом Курта Волкера, который одобрил законодательный «движ» по Донбассу говорит о том, что Петр Алексеевич свой проект урегулирования конфликта согласовал с Вашингтоном. Или, банально, привез его из своей последней поездки за океан. В любом случае проект закона прошел уже первое чтение и если будет принят, то может всю предвыборную программу Петра Алексеевича свести к знаменитой фразе сенатора Маккейна, который в далеком уже 2014-му году призвал украинцев устроить России "второй Вьетнам".

Если ситуация будет развиваться по траектории обострения, то объявленное в канун выборов президента военное положение даже в отдельных районах страны, может надобность в этих выборах упразднить на неопределенный срок. Кроме этого, обосновать отказ платить по российским искам: от долга Януковича до возможного проигрыша Нафтогаза Газпрому в Стокгольме. Получить новую "военную" реструктуризацию всего долгового бремени. А что уж там говорить про социалку? Все для фронта, все для победы. Несогласных — на принудительное рытье очередного рва на границе с РФ или строительство "стены". Другими словами, закон о реинтеграции создает законный маневр для президента в случае крайнего обострения социально-экономической ситуации в Украине с переходом к фактически военной диктатуре. Последняя, при поддержке США, может помочь Петру Алексеевичу разрешить и проблему внутренней конфронтации с бывшими союзниками по парламентской коалиции. Прежде всего, с "непокорным" Арсеном Аваковым. Как? Ну, это уже дело техники. Сделают предложение от которого отказаться — себе дороже.

То, что инициатива имеет заокеанское происхождение, подтверждает тот факт, что закон о реинтеграции, в случае его принятия полностью перечеркивает евроинтеграционные планы Киева. Ну, разве НАТО или ЕС примет в свои ряды страну, которая на законодательном уровне определило своего ближайшего страну-соседа, как агрессора. А ведь именно евроинтеграционные планы Петр Алексеевич еще недавно определял как базовые для своей будущей предвыборной программы.

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Интерес США в этом спектакле тоже очевиден. Вашингтон по-прежнему делает ставку не на решение проблемы конфликта на Донбассе. Он работает над тем, чтобы в подбрюшье РФ создать "черную дыру" экономических, техногенных и миграционных проблем в виде Украины. И пусть захлебнутся в этой катастрофе обе страны. К тому же, очередная Руина может стать хорошим тормозом для наметившегося экономического роста в ЕС.