В ДНР своим ходом идет избирательный процесс

Сергей Иванов – Донбасс, для РИА Новости Украина

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко подтвердил свое намерение участвовать в выборах главы ДНР в 2018 году. Об этом накануне стало известно во время очередного съезда актива общественного движения "Донецкая Республика" в Донецке.

"Я долго думал над этим вопросом. Если жители республики верят в меня, конечно, я буду участвовать в выборах в 2018 году. Хочу высказать слова благодарности за доверие, которое высказали мне. Если обратить внимание на ситуацию на международной арене, конкретно в Минске, мы с вами видим, что Украина даже не сподобилась принять закон об особом статусе в полном виде. Очевидно, что такие действия Киева мы воспринимаем однозначно – как нежелание выполнять "Минск". Учитывая это, я не вижу никаких препятствий, для того чтобы принять участие в выборах главы 2018 года в качестве представителя Общественного Движения "Донецкая Республика", – сказал Захарченко.

Отметим, что согласно действующей редакции конституции самопровозглашенной Донецкой народной республики, глава избирается сроком на четыре года и не может замещать указанную должность более двух сроков подряд. Первые в ДНР выборы прошли 2 ноября 2014 года и тогда на пост главы претендовали три кандидата. По итогам голосования обнародованных местной избирательной комиссией Александр Захарченко победил, набрав в три раза больше голосов, чем получили оба его конкурента.

О неспособности и нежелании украинской стороны выполнять минские договоренности в очередной раз заявили и в министерстве иностранных дел ДНР. По словам руководителя МИД самопровозглашенной республики официальный Киев опять отказывается обсуждать полноценное вступление в силу закона о статусе Донбасса, а принятие Украиной вышеуказанного закона является ничем иным, как имитацией выполнения Минских соглашений.

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"Под предлогом формальной пролонгации особого статуса в законе "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" украинская сторона снова отказывается обсуждать основной вопрос повестки дня – полноценное вступление в силу закона о статусе Донбасса. Представители Киева пытаются убедить участников переговоров, что с принятием этого закона они выполнили свою часть политических условий, несмотря на то, что особый статус все так же заблокирован. В данном законодательном акте все так же отсутствует какой-либо реальный механизм его введения в действие – статья 10 закона по-прежнему содержит условие провести выборы 7 декабря 2014 года", – сообщила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

При этом в дипломатическом ведомстве ДНР отметили, что наиболее приемлемый вариант введения в действие особого порядка местного самоуправления по формуле, на которую готовы пойти республики Донбасса, вызывает отторжение у представителей Киева. По мнению местных властей формула, которая была разработана и дважды одобрена лидерами Нормандского формата, все ещё не получила поддержки от переговорщиков со стороны Украины в рабочей группе в Минске. Таким образом, повестка дня остается неизменной – первым и основным вопросом является введение особого статуса.

В то же время пристальное внимание в Донецке обращают на то, что украинские переговорщики всеми способами уклоняются от прямого диалога с представителями самопровозглашенных республик Донбасса, а в регионе, несмотря на так называемое перемирие, продолжаются артиллерийские обстрелы. Так, по сводным данным представителей ДНР только за последние несколько дней по прифронтовым городам и поселкам были выпущены сотни боеприпасов из запрещенного минскими договоренностями вооружения, в ряде населенных пунктов снова зафиксированы разрушения и повреждения жилых домов и коммуникаций. Однако самое тяжелое в этой печально затянувшейся истории то, что не прекращаются страдания мирных жителей – с начала недели в прифронтовых районах Донецка тяжелые осколочные ранения получили как минимум двое мирных жителей, в наиболее "горячих точках" Донбасса почти ежедневные потери несут и военнослужащие по обе линии разграничения. И как не прискорбно, но, очевидно, что в таких условиях эта статистика будет и дальше изо дня в день безжалостно пополняться новыми жертвами.