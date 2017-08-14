Профессионализм, порядочность и Гонтарева

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Валерия Гонтарева три месяца находится в отпуске, хотя до сих пор остается главой НБУ, правда, ее обязанности исполняет первый заместитель главы НБУ Яков Смолий.

В отпуске Гонтарева будет до конца сентября, сообщили в пресс-службе НБУ. При этом отметили, на рабочее место она не намерена возвращаться.

Почему вопрос об отставке Гонтаревой до сих пор не решен, в эфире радиостанции Голос Столицы предположила народный депутат от фракции "Батькивщина", заместитель председателя парламентского комитета по вопросам предпринимательства Александра Кужель.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як ви оцінюєте діяльність Валерії Гонтаревої загалом?

— Я вважаю, що завдяки роботі пані Гонтаревої, всі стали якнайменше бідніше… у вісім разів.

Це як ви так порахували?

— Візьміть, якщо в середньому взяти долар у нас в 3,5 рази виріс, і людина, яка мала умовно 24 000 гривень зарплату, або 15 000 гривень, у нього спочатку це було 3000 доларів, а тепер стало 500. Це є різниця? А по-друге, для кожної людини, особисто можу сказати по цифрах: біля 400 мільярдів Гонтарева вивела з ринку України. Тобто вивела з нашої крові, бо фінанси — це є кров організму економіки. І 400 мільярдів гривень, це практично 190 з чимось, це гроші людей, які поклали на депозити і повірили країні, більше ніж 200 000 гривень, які компенсуються ФГВ. Тобто їх вкрали. Вони не зникли, їх вкрали. Це 196 мільярдів гривень. А 200 000 — це гроші підприємців, це малий і середній бізнес. Щоб ми з вами розуміли, який вплив на наше з вами життя має фаховість, а в першу чергу — порядність, то є факт, вона фахова, але порядності, відповідальності, державності тут у неї ніколи не було.

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Треба розуміти, що поки що президент не відпускає її?

— Можу сказати вам позицію "Батьківщини" — ми просто ніколи не будемо голосувати за її відставку. Ми вимагаємо відкриття кримінальної справи, проведення повного аудиту діяльності. По-друге, скажіть, скільки і як тяжко треба працювати на країну, щоб вже відпочивати четвертий місяць? Хто у нас має таку відпустку? Тому все, що сталося з Гонтаревою, все, що вона зробила з країною, з фінансами, довірою до банку і навіть зруйнувала такий банк, як ПриватБанк… Подивіться, хто у нас найбагатше мають доходи за рік. Це президент і його ставленик — пані Гонтарева. Коли всі біднішають, вони стають багатше. І тому відповідальність роботи і призначення пані Гонтаревої лежить повністю на президенті України.

Те, що вона написала заяву за власним бажанням, передбачає хоча б її звіт у ВРУ?

— Я думаю, що звіту не буде, тому що це не передбачено регламентом. Але я думаю, що, крім фракції "Батьківщина", маю надію, знайдуться державницькі люди, які не дадуть змоги робити просто тупе перепризначення одної маріонетки на іншу, яка буде виконувати такі самі функції. Це є злочин, бо фінанси — це є фундамент економіки. Якщо нема довіри до української гривні і нема довіри до українських фінансів, тоді ніякий інвестор, і наш бізнес збіднів, подивіться, яка у нас купівельна спроможність. І тому я думаю, що питання цієї сесії є питання перевірки, хоча б частина відповідальності залишилася перед Майданом, і всіма людьми. Якщо не буде перевиборів з кримінальним переслідуванням пані Гонтаревої і пана Охендовського і повністю перепризначенням ЦВК, і перепризначенням…

Хто це повинен ініціювати?

— Ми ініціювали всі фракції. По ЦВК ми підписалися: "Самопоміч", "Батьківщина", виходила група Чумака, "Демальянс".

Експерти говорять, що швидше за все голова НБУ не буде призначений, а Смолій буде далі в.о. Яка ваша думка?

— Це може бути, бо у президента на сьогоднішній день все менше і менше є можливість зібрати 226 голосів. Бо ви бачите, які процеси йдуть в його фракції, на його "говорящі голови" відкрили кримінальні провадження НАБУ, тобто це ми бачимо що не захищає поливання брудом опозиції або чого іншого, і на пана Розенблата, і на Вінника, і багато людей, які знаходяться в провладній більшості, будуть тепер десять разів думати, чи йти на ефіри, розуміючи, що вони не мають жодного захисту, даючи недостовірну інформацію на виступах і вип’ячуючи себе. З другого боку, для президента це є такий крок, він бачить рахункову палату так… розуміння, що у нашій країні йдуть призначення по конкурсу, це брехня, це лише має назву, а потім все рівно президент цей конкурс повертає, і/або признає незаконним, якщо не проходить його людина, або все робиться для того, щоб призначив він. Це серйозні такі дуже кроки до кінця президентства Петра Порошенко.

Хто може замінити Гонтареву на посаді, і чому цього не відбувається, в ефірі "ГС" прокоментував нардеп від фракції "Самопоміч" Роман Семенуха.

Гонтарева подовжила відпустку до кінця вересня. Є виконуючий обов’язки. Питання відставки Гонтаревої і питання призначення нового голови НБУ залишається відкритим. Чому досі президент не вносить кандидатуру і парламент не приймає відставку?

— Це той рідкий випадок, коли парламент, на жаль, чи на щастя…є два аспекти моєї відповіді – одна юридична, одна, напевно, політична. Юридична. Як виглядає сьогодні порядок призначення і звільнення голови НБУ? Це відбувається винятково за процедурою, яка визначена в Законі України про НБУ. Призначається голова НБУ винятково за поданням президента України, надходить відповідне подання до ВР, і ВР своїм рішенням більшістю голосів 226 плюс ухвалює відповідне рішення. Так само і звільнення відбувається лише після відповідного подання президента, після розгляду звіту голови НБУ на пленарному засіданні ВР приймає відповідну відставку. Дивіться, в чому питання. Воно полягає в тому, що згідно закону того самого про НБУ виконуючий обов’язки може фактично керувати НБУ не більше місяця. Сьогодні минає фактично більше трьох місяців, тому я можу абсолютно впевнено сказати, що більше місяця Яків Смолій, абсолютно, до речі, професійна людина, який виконуючий обов’язки голови НБУ, тобто рішення НБУ сьогодні є в певній мірі не дуже легітимними, і друге – президент зобов’язаний був згідно закону подати не пізніше, ніж за два тижні нову кандидатуру на розгляд ВР.

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Наразі у ВР немає подання ні на звільнення, немає подання щодо нової кандидатури. Тому, на превеликий жаль, це сьогодні демонструє таку інституційну слабкість, неготовність президента України до якісного публічного управління державними процесами і, зокрема, те, що стосується управління і подання відповідної кандидатури по НБУ. Я переконаний, ми не можемо ставитись до того, що немає подання до ВР, бо немає такої кандидатури, бо немає голосів. Президент зобов’язаний, я підкреслюю, президент зобов’язаний прийняти відповідну відставку від голови НБУ, подати відповідне подання про звільнення до ВР і надати таку кандидатуру до ВР. Я переконаний відповідальність лежить повністю на президентові України, і вкотре доводить, що сьогодні насправді банківська система вручну керується Адміністрацією президента.

Пояснюють, що кілька разів Гонтарева виходила з відпустки і того ж дня її продовжувала, і немає безперервного циклу. Хто, на вашу думку, може замінити Гонтареву на посаді?

— Ми сьогодні, на превеликий жаль, знаходимось в тій ситуації, коли діяльність НБУ знаходиться, "центр управління польотом", образно кажучи, сьогодні знаходиться в Адміністрації президента, і тому сьогодні я передбачаю, що чимало людей, які сьогодні є достатньо фаховими, мають високопозитивну репутацію в професійних колах, я думаю, скажімо так, не згоджуються на таку посаду, бо вони розуміють, що будуть достатньо обмежені у здійсненні своїх повноважень, бо, на превеликий жаль, у багатьох питаннях, пов’язаних з НБУ, центр прийняття стратегічних рішень знаходиться не в НБУ, а в Адміністрації президента. Я думаю, що, в тому числі, через це чимало фахових людей сьогодні фактично відмовляються йти на цю достатню непросту посаду. Сьогодні питання голови НБУ залежить від однієї людини. Це найчесніша інформація.

Звіт Гонтаревої буде? Представники навіть коаліції кажуть, що вона має відповісти за свою діяльність, а не просто піти за власним бажанням.

— Я розділяю таку думку моїх колег. Фракція "Самопоміч" категорично виступає за ретельний звіт під час парламентського засідання голови НБУ. Якщо людина відмовиться, то все рівно має відповідати державна інституція не тільки перед парламентом, але фактично і перед народом України, і закон, частина та закону про НБУ, так само передбачає процедуру звільнення після оприлюднення звіту голови НБУ.

Напомним, народный депутат Алексей Рябчин в эфире "ГС" заявил, что Порошенко в три раза увеличил свое состояние, пока Гонтарева была главой НБУ.

Ранее экономический эксперт Борис Кушнирук в эфире "ГС" заявил, что рост экономики в 2016 году ограничивала некачественная политика НБУ.