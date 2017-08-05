наверх
05.08.201706:37
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Суд обязал ГПУ возобновить уголовное дело против Гонтаревой

    Тема:

    По собственному. Гонтарева объявила об отставке (156)

    (обновлено: )310
    Печерский райсуд Киева счел доводы следователя Генеральной прокуратуры относительно закрытия производства необоснованными, поскольку во время следствия не исследованы все обстоятельства дела.
    Валерия Гонтарева. Архивное фото
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 5 авг — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру возобновить уголовное производство в отношении экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, говорится в постановлении суда, ан которое ссылается "Громадське ТВ".

    Доллары и гривны
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Патовая ситуация. У Украины нет резервов для покрытие госдолга

    "Постановление следователя по особо важным делам закрытии уголовного производства отменить, а материалы уголовного производства направить в главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины для продолжения досудебного расследования. Постановление обжалованию не подлежит", — говорится в постановлении.

    Читайте также: Неуходящая Гонтарева. О доверии к НБУ не может быть и речи – Степанюк

    Отмечается, что решение о закрытии уголовного производства следователь ГПУ принял необоснованно. В частности, следователь сослался на то, что "каких-либо объективных или же фактических данных, которые бы свидетельствовали о наличии в действиях председателя или других служебных лиц НБУ состава уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 376 УК Украины, не установлено, а их получение следственным путем в ходе проведения досудебного расследования исчерпан".

    Суд счел такие доводы необоснованными, поскольку во время следствия не исследованы все обстоятельства дела.

    Смотрите также: "Гонтарева — в ад". "Нацкорпус" блокирует отделение "Сбербанка" в Одессе

    Напомним, в феврале 2015 года прокуратура Киева открыла уголовное производство в отношении председателя Национального банка Валерии Гонтаревой по ч. 2 ст. 364 УКУ злоупотребление властью.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Клавиатура ноутбука
    Несвобода слова в Украине. Арест Муравицкого
    Флаги России и ЕС
    США - Россия: санкции преткновения
    Доллары, евро и гривны
    Рост криминала. Избиение темнокожих студентов в Луцке
    Аномальная жара в Италии. Архивное фото
    Украина: жара наступает