Суд обязал ГПУ возобновить уголовное дело против Гонтаревой

КИЕВ, 5 авг — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру возобновить уголовное производство в отношении экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, говорится в постановлении суда, ан которое ссылается "Громадське ТВ".

"Постановление следователя по особо важным делам закрытии уголовного производства отменить, а материалы уголовного производства направить в главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины для продолжения досудебного расследования. Постановление обжалованию не подлежит", — говорится в постановлении.

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Отмечается, что решение о закрытии уголовного производства следователь ГПУ принял необоснованно. В частности, следователь сослался на то, что "каких-либо объективных или же фактических данных, которые бы свидетельствовали о наличии в действиях председателя или других служебных лиц НБУ состава уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 376 УК Украины, не установлено, а их получение следственным путем в ходе проведения досудебного расследования исчерпан".

Суд счел такие доводы необоснованными, поскольку во время следствия не исследованы все обстоятельства дела.

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Напомним, в феврале 2015 года прокуратура Киева открыла уголовное производство в отношении председателя Национального банка Валерии Гонтаревой по ч. 2 ст. 364 УКУ злоупотребление властью.