Тарута о лоббировании Гонтаревой интересов российских банков

Глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева лоббировала интересы российских банков, предоставляя им преференции, вместо того, чтобы уменьшить долю российского капитала, заявил внефракионный народный депутат Сергей Тартуа.

"В панике, которая у нас произошла, забрали 18 миллиардов долларов депозитов. А все страны живут на деньгах населения и юридических лиц, которые обслуживаются в банках. Почему забрали? Потому что нет доверия. И как вы говорите, что Гонтарева делала правильно, когда у нее сегодня доверия — 2 процента?" — сказал Тарута в эфире телеканала ZIK.

Он отметил, что уверен в том, что дело в отношении Валерии Гонтаревой будут рассматривать в Конгрессе США по вопросам отмывания денег руководством большой финансовой институции — НБУ, которая получает средства американских налогоплательщиков.

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"Я думаю, что для них очень важно знать, как эти деньги помогают Украине. Или, наоборот, они оседают в карманах чиновников. Этот вопрос будет стоять в повестке дня", — убежден Тарута.

Он также считает, что это станет первым сигналом для всех чиновников высокого уровня о том, что никто от ответственности не уйдет.

"Единственная страна, где все прячутся, это Россия. И Гонтарева также лоббировала интересы российских банков, мы это знаем… вместо того, чтобы уменьшить, сжать долю российского капитала в иностранных банках, Гонтарева давала им преференции, когда были ночные овернайты, давала им все возможности. Более того, разговоры Рожковой подтверждали и показывали, как Рожкова, а это близкий человек Гонтаревой, лоббировала интересы и подсказывала российским банкам, как избегать проблем ликвидности. Поэтому очевидно лоббирование интересов россиян", — подчеркнул Тарута.

Ранее сообщалось, что назначена полная проверка деклараций Валерии Гонтаревой.