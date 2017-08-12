НАБУ принялось за проверку декларации Гонтаревой - СМИ

КИЕВ, 12 авг — РИА Новости Украина. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало расследовать возможные недостоверные сведения в декларации главы Национального банка Валерии Гонтаревой. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Внесли данные в Единый реестр досудебных расследований", — приводит агентство слова источника.

Как отмечается, расследование начато по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса. Ранее суд обязал НАБУ открыть соответствующее производство.

В январе Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) зарегистрировала уголовное производство по фактам возможных злоупотреблений полномочиями должностными лицами Национального банка, в частности главой НБУ Валерией Гонтаревой, а также Фонда гарантирования вкладов физических лиц при осуществлении оценочной деятельности стоимости активов ликвидированных банков.

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Напомним, в феврале 2015 года прокуратура Киева открыла уголовное производство в отношении председателя Национального банка Валерии Гонтаревой по ч. 2 ст. 364 УКУ злоупотребление властью.