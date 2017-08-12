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    Политика

    НАБУ принялось за проверку декларации Гонтаревой - СМИ

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    По собственному. Гонтарева объявила об отставке (157)

    (обновлено: )10101
    Расследование в отношении главы Национального банка Валерии Гонтаревой начато по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса. Ранее суд обязал НАБУ открыть соответствующее производство.
    Валерия Гонтарева
    УНИАН

    КИЕВ, 12 авг — РИА Новости Украина. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало расследовать возможные недостоверные сведения в декларации главы Национального банка Валерии Гонтаревой. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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    "Внесли данные в Единый реестр досудебных расследований", — приводит агентство слова источника.

    Как отмечается, расследование начато по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса. Ранее суд обязал НАБУ открыть соответствующее производство.

    В январе Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) зарегистрировала уголовное производство по фактам возможных злоупотреблений полномочиями должностными лицами Национального банка, в частности главой НБУ Валерией Гонтаревой, а также Фонда гарантирования вкладов физических лиц при осуществлении оценочной деятельности стоимости активов ликвидированных банков.

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    Напомним, в феврале 2015 года прокуратура Киева открыла уголовное производство в отношении председателя Национального банка Валерии Гонтаревой по ч. 2 ст. 364 УКУ злоупотребление властью.

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