Печерский суд Киева обязал ГПУ возобновить расследование против Гонтаревой

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева обязал Генпрокуратуру возобновить расследование против главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Об этом на своей странице в Facebook написал автор судебного иска, народный депутат Игорь Луценко.

Фото со страницы Игоря Луценко в Facebook

"В мае текущего года следователь ГПУ по особо важным делам решил, что состава преступления в действиях Гонтаревой нет, и закрыл производство. Был допрошен я и трое мелких чиновников из НБУ. Сама мадам глава Нацбанка показания не давала, ни один из судей не был опрошен. Суд решил, что так нельзя, и обязал следователей ГПУ работать", — написал он.

Генеральная прокуратура должна дать правовую оценку влиянию Гонтаревой на судей, пояснил Луценко.

"На мой взгляд, официальное письмо Гонтаревой в адрес председателя Верховного суда Романюка является попыткой ее вмешаться в процесс правосудия. Глава НБУ очень хочет, чтобы суды отменили решения, которыми был засвидетельствован колоссальный вред, который нанесли банковской системе действия руководства Нацбанка, в части незаконного вывода с рынка банковских учреждений. Таких банков, которые подтвердили в судах неправоту НБУ, на сегодня более десятка, и число их, вероятно, будет расти", — предположил он.

Также нардеп выразил надежду, что ситуацию возьмет на контроль Генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Напомним, Национальное агентство по предотвращению коррупции решило провести полную проверку имущественных деклараций за 2015 и 2016 годы заявившей об отставке Гонтаревой.