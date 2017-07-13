Неуходящая Гонтарева. О доверии к НБУ не может быть и речи – Степанюк

Инесса Другова, РИА Новости Украина

Глава Национального банка Валерия Гонтарева объявила о том, что уходит в двухмесячный отпуск еще 11 мая. Гонтарева не собиралась возвращаться на занимаюмую должность, написав заявление об отставке. Она надеялась, что за это время Верховная Рада – по представлению президента – рассмотрит вопрос о ее отставке и назначении нового руководителя Нацбанка.

Все сроки давно истекли, но новый глава Нацбанка так и не назначен.

"А где у нас в Украине закон соблюдается? Например Ульяну Супрун, насколько я помню, так и назначили министром, а согласно закону о Кабинете министров, и.о. может быть только 60 дней. То есть, на каком основании она вообще что-то подписывает, непонятно – это, как минимум, уголовная статья.

У Нацбанка своя, довольно закрытая система отношений. Возможно, Гонтарева ушла в творческий отпуск – поехала какой-то остров поднимать", – рассказал экономический эксперт Всеволод Степанюк в комментарии РИА Новости Украина.

При этом, отвечая на вопрос, пострадало ли доверие к Нацбанку из-за подобного волюнтаризма в соблюдении законов, эксперт отметил, что ни о каком доверии не может быть и речи, поскольку в Украине существует внешнее управление.

"Доверие к регулятору всегда приблизительно равняется доверию к государственным институтам в целом.

Дело в том, что центробанки стран, в принципе, являются зависимыми от внешнего фактора, то есть они на самом деле являются национальными банками. Но у нас вся страна является зависимой от определенной другой страны. Поэтому о каком доверии к государственным институтам вообще может идти речь, в частности к Нацбанку?

Более того, работа Нацбанка менее освещается, она более закрыта для общества, чем работа того же Кабинета министров. Поэтому о процессах в Нацбанке люди мало знают, и, я думаю, в общем-то и не сильно интересуются", – пояснил Степанюк.

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При этом он напомнил, что в свое время, когда гривна стремительно обесценивалась, глава Нацбанка была объектом пристального внимания.

"Когда Гонтарева говорила, что гривна стабильна, это означало, что на следующий день она упадет сразу же и довольно сильно. Она была ньюсмейкером, который пользовался зашифрованным языком — все наоборот", — сказал Степанюк.

По неофициальным данным источников журналиста Александра Дубинского, Валерия Гонтарева в конце июня вернулась из отпуска и обсуждала с президентом Петром Порошенко кандидатуру своего преемника.