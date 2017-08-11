Гонтарева ушла в новый отпуск

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева с 8 августа по 26 сентября находится в отпуске за свой счет и за счет отгулов. Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на пресс-службу центробанка.

Читайте также: Неуходящая Гонтарева. О доверии к НБУ не может быть и речи – Степанюк

"НБУ сообщил, что с 11 мая по 7 августа включительно Гонтарева находилась в оплачиваемом отпуске, использовав остатки ежегодных отпусков, которые накопились с 2014 года", — говорится в сообщении.

В период с 8 августа по 26 сентября Гонтарева продолжает находиться в отпуске. Этот период включает 15 календарных дней отпуска без сохранения заработной платы (что предусмотрено ст.26 закона Украины Об отпусках), а также 20 дней отдыха, накопленных за время пребывания на должности главы НБУ, за работу в выходной день во время командировки, указывает издание.

В Нацбанке также отметили, что Гонтарева не планирует возвращаться к работе в НБУ.

Напомним, в феврале 2015 года прокуратура Киева открыла уголовное производство в отношении председателя Национального банка Валерии Гонтаревой по ч. 2 ст. 364 УКУ злоупотребление властью.