наверх
11.08.201714:14
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Гонтарева ушла в новый отпуск

    (обновлено: )54
    Отпуск Валерии Гонтаревой начался 8 августа и продолжится до 26 сентября. Этот период включает 15 календарных дней отпуска без сохранения заработной платы.
    Валерия Гонтарева
    НБУ / Facebook

    КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева с 8 августа по 26 сентября находится в отпуске за свой счет и за счет отгулов. Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на пресс-службу центробанка.

     

    Читайте также: Неуходящая Гонтарева. О доверии к НБУ не может быть и речи – Степанюк

    "НБУ сообщил, что с 11 мая по 7 августа включительно Гонтарева находилась в оплачиваемом отпуске, использовав остатки ежегодных отпусков, которые накопились с 2014 года", — говорится в сообщении.

    В период с 8 августа по 26 сентября Гонтарева продолжает находиться в отпуске. Этот период включает 15 календарных дней отпуска без сохранения заработной платы (что предусмотрено ст.26 закона Украины Об отпусках), а также 20 дней отдыха, накопленных за время пребывания на должности главы НБУ, за работу в выходной день во время командировки, указывает издание.

    В Нацбанке также отметили, что Гонтарева не планирует возвращаться к работе в НБУ.

    Напомним, в феврале 2015 года прокуратура Киева открыла уголовное производство в отношении председателя Национального банка Валерии Гонтаревой по ч. 2 ст. 364 УКУ злоупотребление властью.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Стрельба в Днепре
    Криминал шагает по стране: стрельба в Днепре и Полтаве
    Василий Муравицкий. Архивное фото
    Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    СБУ. Архивное фото
    Охота на торговцев биткоинами в Украине
    Протестующие заблокировали Харьковское шоссе в Киеве
    Протесты по-киевски. Жители против АЗС